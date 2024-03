Incentivo de ICMS coloca ZPE de Aracruz em pé de igualdade com a do Ceará

O grande objetivo do governo capixaba com o projeto de lei, que deve ser votado nos próximos pela Assembleia Legislativa, autorizando a concessão de benefícios tributários estaduais (leia-se ICMS) para as empresas que se instalarem dentro da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Aracruz é colocar a operação capixaba em igualdade de condições com a do Ceará, que funciona em Pecém e é o maior caso de sucesso (em se tratando de ZPE) no país.