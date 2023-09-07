ZPE de Aracruz: quais são os benefícios tributários para as empresas?

Obras do novo porto da Imetame Crédito: Divulgação/ Imetame

Com a finalidade de desenvolver a cultura exportadora, a redução de desequilíbrios regionais e o desenvolvimento econômico social, a ZPE foi criada no Brasil por meio do Decreto-Lei nº 2.452/1988, posteriormente revogado pela da Lei nº 11.508/2007. Por ser uma zona especial, as empresas que lá se instalam têm acesso a tratamentos tributários diferenciados.

A lei estabelece que nas aquisições ocorridas no mercado interno, bem como nas importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos ou usados, incorporados ao ativo imobilizado da empresa, fica suspensa a exigência do imposto de Importação, IPI, Cofins, PIS, PIS-Importação, Cofins-Importação entre outros tributos.

Decorridos dois anos, a suspensão do PIS, Cofins, PIS e Cofins Importação e IPI, converter-se-á em alíquota zero. A suspensão do imposto de importação e AFRMM converte-se em isenção decorridos o prazo de cinco anos. Vale ressaltar que a empresa adquirente que utilizar os equipamentos fora de suas atividades ou revendê-los antes do prazo fica sujeita aos recolhimentos dos tributos.

Da mesma forma, as matérias-primas, produtos intermediários e os materiais de embalagem importados ou adquiridos no mercado interno gozam da suspensão, desde que utilizados integralmente no processo produtivo do produto a ser exportado. Se vendido no mercado interno todos os tributos devem ser recolhidos. Os serviços contratados no mercado interno ou importado ficam reduzido à alíquota zero em relação do PIS e a Cofins.

No âmbito estadual, as empresas possuem tratamento tributário diferenciado em relação ao ICMS nas aquisições no mercado interno e nas importações (Convênio ICMS n. 99/1998).

Vale ressaltar ainda que as suspensões tributárias são aplicadas nas operações realizadas entre empresas autorizadas a operar em ZPEs, mantidos os incentivos fiscais relacionados à Sudene, bem como a liberdade cambial, onde a empresa pode manter permanentemente no exterior cem por cento das divisas obtidas nas suas exportações.