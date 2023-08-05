Com ZPE, Aracruz tem tudo para se transformar num grande “hub” logístico

Porto da Imetame Crédito: Divulgação/ Imetame

A implantação de uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação) no município de Aracruz é mais um elemento estrutural a compor o conceito que podemos denominar de plataforma logística. Fortalece a perspectiva de termos ali um novo marco no desenvolvimento do Espírito Santo.

Assim como foram as ferrovias e porto para o ciclo do café e o porto de Tubarão na industrialização e na escalabilidade da economia capixaba. Traz, adicionalmente, e como diferencial, a perspectiva de maior diversificação, sofisticação e complexidade econômica.

Só lembrando, o conceito de plataforma logística foi tomado como conceito-chave na elaboração do Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo ES2030, em 2013, tendo como espelho e modelo o complexo logístico da cidade de Verona, Quadrante Europa, na Itália. Ajudou nessa nova concepção missões técnicas de empresários e técnicos capixabas respaldadas em acordo de cooperação entre o ESAção e a ASS.IM.P (Associazione Imprenditori e Professionisti di Verona) em 2011.

O complexo logístico Quadrante Europa é considerado um dos mais eficientes “hubs” logísticos da Europa. Valendo-se da sua posição geográfica estratégica, viabiliza amplo leque de conexões com toda a Europa e com países do oriente, funcionando como central de recepção, processamento e distribuição de mercadorias. Para tanto, conta com uma rede integrada de modais logísticos como ferrovias, aeroporto de cargas, rodovias e proximidade de portos.

Sob a inspiração do Quadrante Europa de Verona, no plano de desenvolvimento de longo prazo do Espírito Santo, o ES2030, foram projetadas três plataformas logísticas: na Grande Vitória , em Aracruz e em Presidente Kennedy , no sul. Na Grande Vitória, com ancoragem no Complexo de Tubarão e no Porto de Vitória, no Centro; em Aracruz, pela infraestrutura já existente e o potencial de diversificação e ampliação; em Presidente Kennedy pela perspectiva de ancoragem no Porto Central.

Agora, com a ZPE, porto da Imetame em implantação, Portocel, Jurong, ramal ferroviário, aeroporto com potencial de expansão, acesso rodoviário, disponibilidade de área, a plataforma logística de Aracruz tem tudo para se transformar num grande “hub” logístico e de agregação de valor. Adiciona-se ainda a sua inclusão na região de incentivos da Sudene.