ZPE de Aracruz tem tudo para alavancar a competitividade do ES

Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz Crédito: Imetame/Divulgação

A sigla ZPE ainda diz muito pouco para os capixabas, mas promete em breve fazer parte do vocabulário econômico pelo seu potencial de atração industrial e de criação de empregos. Consequentemente, de geração de riquezas para o Espírito Santo.

A Lei nº 14.184, de 14 de julho de 2021, foi a normativa que autorizou a iniciativa privada a criar ZPEs, e a Imetame enxergou a oportunidade. A ZPE desembarca em uma região com potencial logístico não somente pelo porto que deve ser inaugurado em 2025, mas por estar bem próxima de Portocel, do Estaleiro Jurong e de uma área que a Vports (antiga Codesa) possui no local. Além disso, Aracruz, faz parte, desde o final de 2021, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Estímulos que têm tudo para atrair investimentos. Uma janela de oportunidades.

A ZPE é privada, e como uma área de livre comércio exterior, abre o caminho para a instalação de um polo industrial atraído pelas facilidades aduaneiras e burocráticas, além de prestação de serviços ligada à atividade exportadora. O poder público precisa ter um olhar estratégico para Aracruz, sobretudo no que diz respeito à modernização rodoviária e ferroviária, para aproveitar todo esse potencial criado com a instalação da ZPE no município.