Desenrola Brasil: tirar famílias das dívidas é impulsionar o crescimento

Primeiramente, o Brasil carrega uma elevadíssima taxa de juros, que transforma o crédito em um martírio com o passar do tempo. O comprometimento da renda é inevitável, freando o consumo e o crescimento econômico. O Desenrola Brasil pode ajudar muita gente a ter um respiro, mas sem uma reorganização fiscal do país será apenas uma medida paliativa. A inadimplência voltará a dar as caras.