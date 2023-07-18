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BBC News

Vantagens e alertas ao renegociar dívidas pelo programa Desenrola

Programa do governo começa para quem ganha até R$ 20 mil e também para quem tem dívidas de até R$ 100

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:31

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:31
Começou a vigorar o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, que almeja beneficiar 70 milhões de brasileiros hoje com nome sujo.
Por enquanto dividido em duas fases, o programa começa para quem ganha até R$ 20 mil e também para um grupo de 1,5 milhão de brasileiros que têm dívidas de até R$ 100.
Mas, embora o programa "limpe" o nome dos consumidores participantes e os ajude a obter crédito, ele não significa o perdão de nenhuma dívida.
Caberá a consumidores negociarem com os bancos se haverá descontos ou parcelamento das quantias.
Na segunda fase, em setembro, o programa vai atingir quem ganha até dois salários mínimos e tem dívida de até R$ 5 mil, inclusive com outras instituições (como empresas de energia, de telefonia etc).
E vale a pena renegociar as dívidas com o Desenrola? Quais os alertas aos quais consumidores devem estar atentos? É o que explica neste vídeo nossa repórter Laís Alegretti.
Confira.

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