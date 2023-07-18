Vantagens e alertas ao renegociar dívidas pelo programa Desenrola

Começou a vigorar o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, que almeja beneficiar 70 milhões de brasileiros hoje com nome sujo.

Por enquanto dividido em duas fases, o programa começa para quem ganha até R$ 20 mil e também para um grupo de 1,5 milhão de brasileiros que têm dívidas de até R$ 100.

Mas, embora o programa "limpe" o nome dos consumidores participantes e os ajude a obter crédito, ele não significa o perdão de nenhuma dívida.

Caberá a consumidores negociarem com os bancos se haverá descontos ou parcelamento das quantias.

Na segunda fase, em setembro, o programa vai atingir quem ganha até dois salários mínimos e tem dívida de até R$ 5 mil, inclusive com outras instituições (como empresas de energia, de telefonia etc).

E vale a pena renegociar as dívidas com o Desenrola? Quais os alertas aos quais consumidores devem estar atentos? É o que explica neste vídeo nossa repórter Laís Alegretti.