Desmatamento: as Três Santas do ES precisam de proteção

Região desmatada em Santa Teresa em 2022 Crédito: Ricardo Medeiros

Santa Leopoldina e A região conhecida como as Três Santas ( Santa Teresa Santa Maria de Jetibá ) vem chamando cada vez mais a atenção de visitantes por seus atrativos históricos, gastronômicos, econômicos e, sobretudo, naturais. Um circuito repleto de belezas que justificam o interesse crescente. O turismo em Santa Teresa vem se consolidando, com uma agenda de festivais que movimentam a cidade, e há potencial de crescimento para Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

O desafio, contudo, é a sustentabilidade. O mesmo poder público que propicia a infraestrutura para o desenvolvimento do turismo precisa estar atento aos abusos. A questão ambiental nas Três Santas é uma preocupação, visto que a ganância propiciada pelo turismo tem trazido danos à região.

Na semana passada, uma operação identificou 39 pontos de desmatamento ilegal e 27 barragens irregulares , em loteamentos irregulares que, segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf-ES), seriam usados para especulação imobiliária, com a instalação de pousadas e chalés.

Não é novidade. Desde 2019, foram realizadas 1.139 fiscalizações na região. Mas essa ação do poder público não tem tido o resultado repressivo esperado, já que os flagrantes seguem acontecendo. A expansão imobiliária se dá a olhos vistos por quem visita principalmente Santa Teresa. Lá há reservas preservadas e em recuperação de Mata Atlântica que, com o desmatamento feito no varejo nessas pequenas propriedades, aos poucos vão desaparecendo. Fiscalizar somente não está surtindo o efeito, não há divulgação sobre punições.

O desmatamento vira literalmente uma zona cinzenta, com a sociedade sem as devidas respostas sobre o que está acontecendo. Existem leis ambientais que estão sendo constantemente descumpridas, enquanto novos imóveis são erguidos.