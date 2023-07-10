Reforma tributária: votação mostrou como a política deveria sempre ser

Votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Até porque não se trata de uma vitória de Lula, é uma vitória do país. A aprovação conseguiu reunir na mesma foto personalidades de diferentes tonalidades ideológicas como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). E a PEC segue agora para o Senado, onde deve ser votada após o recesso parlamentar e deve encontrar o mesmo ânimo.

A democracia não pode prescindir do debate para a formação de consensos que sejam benéficos para a maioria. A reforma tributária foi costurada a partir de projetos preexistentes e debatida incessantemente em grupos de trabalho. Vozes foram ouvidas, como a do governador Renato Casagrande, que defendeu importantes pleitos do Espírito Santo. O texto sofreu alterações, haverá lei complementar.