Reforma tributária: não dá para desperdiçar mais esta chance

Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara

É importante contextualizar que a unificação dos cinco tributos que vão formar esse novo modelo de cobrança é uma demanda histórica no país , que nunca conseguiu ser levada a cabo, com sucessivas propostas legislativas enterradas desde os anos 90. Seguidas frustrações que fizeram crescer os novelos burocráticos para as empresas, afugentando do país investimentos externos.

É questão de timing, de não deixar escapar as oportunidades. Há atualmente uma confluência entre o governo federal e as lideranças do Congresso para encaminhar a reforma, considerada essencial para promover o crescimento econômico, com apoio à livre iniciativa, e a redução das desigualdades, com geração de emprego e renda.

A construção do consenso está esbarrando nos pleitos de estados e municípios, sobretudo aqueles que podem perder atividade econômica e têm mercados consumidores pequenos. O Espírito Santo entre eles. Uma encruzilhada diante da perda de arrecadação com o fim dos benefícios fiscais, mas com potencial de compensações para além dos dois fundos (Fundo de Desenvolvimento Regional) e (Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais) previstos na reforma: o crescimento esperado do PIB com as correções das distorções econômicas promovidas pela guerra fiscal.

No mais, é importante que o Espírito Santo defenda seus pleitos, na busca de articulações políticas para promover modificações em trechos do texto. Mas também é necessário que se enxergue o todo, o quanto a reforma tributária pode contribuir para um desenvolvimento pleno, com mais produtividade e investimentos baseados em vantagens comparativas, não fiscais.