Alta velocidade na BR 101: rodovia não é pista de corrida

Radar móvel Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul

É nas estradas que os proprietários de automóveis mais velozes veem a chance de fazer valer o investimento em veículos mais potentes. A legislação de trânsito para esses motoristas é mero detalhe, a prudência foi deixada para trás quilômetros antes. E, quando falta fiscalização, os apressados fazem a festa.

Por isso, quanto mais abordagens nas estradas, melhor. Quanto mais radares para fazer a vigília, noite e dia, mais esses condutores sentirão no bolso o peso das multas e pensarão duas vezes antes de pisar fundo no acelerador. Se o risco de matar ou ferir pessoas nas estradas não é suficiente para uma direção segura, vale manter a mão pesada da fiscalização e das multas.

"Ah, mas radares são indústrias de multa." Interessante perceber que, se essa é mesmo uma forma lucrativa de arrecadação pelo Estado brasileiro, a responsabilidade maior é daqueles que insistem em andar fora das regras. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez questão de vilanizar os radares durante o seu mandato, como se os infratores flagrados por eles fossem inocentes.