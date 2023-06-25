Balas perdidas: não estamos mais protegidos nem em um quarto de hospital

A população precisa de respostas efetivas de combate a essa violência abrupta, avassaladora e que destrói o presente de muita gente, impede o futuro e marca um passado trágico para o resto da vida entre quem sofre as consequências da morte de um familiar nessas circunstâncias de barbárie.

Enquanto sociedade, precisamos participar todos nós da solução desse problema. Cabe ao povo cobrar de seus representantes no legislativo, no executivo, as autoridades do judiciário, um movimento unido para enfrentar essa tragédia de todos os dias de modo verdadeiro e duro, usando a lei e mudando a lei quando for necessário. O povo não está aguentando mais passar por isso.