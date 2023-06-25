Paciente morre em leito de hospital após ser atingido por bala perdida

Bairro Gurigica, onde há informações de que teria ocorrido a troca de tiros Crédito: Divulgação/PMV

Um paciente de 68 anos que estava internado em um hospital na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio registrado durante a madrugada deste domingo (25) na região de Gurigica.

Segundo informações de familiares, Daniel Ribeiro Campos da Silva estava internado há dois anos em uma clínica de cuidados paliativos Total Health que fica dentro do Complexo Life Vix Mall, no quinto andar, ao lado do hospital MedSênior, após ter sofrido um AVC. A bala teria atravessado a parede e atingido o paciente na têmpora.

De acordo com familiares da vítima que estiveram no hospital e conversaram com a reportagem da TV Gazeta, a bala ficou alojada no crânio e o idoso não resistiu aos ferimentos.

Bala atingiu a janela de vidro de um comércio na rua lateral ao hospital onde idoso morreu Crédito: TV Gazeta

Acompanhante de paciente do hospital que não quis se identificar conta que o tiroteio começou por volta das 2h50 e que teria durado mais de meia hora. Depois, esporadicamente, o barulho dos tiros e clarão do foguetório retornava, tendo sido possível ouvir até rajadas de metralhadora. O que ficou da noite foi muito medo de se deslocar pelo quarto, principalmente de chegar perto da parede.

O governador Renato Casagrande informou em rede social que está acompanhando o caso e que as forças policiais estão respondendo ao crime e investigando os motivos do tiroteio que vitimou o paciente.

Estou acompanhando de perto o caso ocorrido nesta madrugada em Gurigica e na Av. Leitão da Silva. Estamos com toda nossa força policial respondendo a esse ato criminoso e investigando as razões do conflito que levaram a perdas de vidas inocentes. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) June 25, 2023

Segundo informações da Polícia Militar, traficantes realizaram vários disparos de arma de fogo e jogaram pregos e pedras na avenida Leitão da Silva na altura de um supermercado. Ainda segundo a PM vários tiros foram direcionados aos policiais, que acabaram encurralados próximo ao complexo de saúde.

Depois que foram informados da morte do paciente por bala perdida, os policiais chegaram a orientar os enfermeiros da clínica a retirar os pacientes em áreas mais expostas aos projéteis disparados pela áreas ao redor.

A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre o caso, mas ainda não deu retorno, quando isto ocorrer este texto será atualizado.

A Total Health informou, por nota que lamenta profundamente o ocorrido e informa que está prestando toda a assistência à família do paciente neste momento de dor, diante de um problema de segurança pública que nos atinge de forma tão dura.

"A empresa reitera ainda que tomou todas as providências para garantir rápida assistência e salvar a vida do paciente que, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A empresa segue à disposição da família e das autoridades competentes para prestar esclarecimentos", disse, por nota.

A MedSênior informou que o paciente atingido por um tiro na madrugada deste domingo estava internado nas instalações de uma clínica de cuidados paliativos instalada no Life Vix Mall, na avenida Leitão da Silva, em Vitória.

"É importante ressaltar que a clínica não faz parte da MedSênior, sendo uma entidade distinta e independente. Por estar localizado nas proximidades, o Hospital MedSênior foi acionado para prestar apoio no atendimento da vítima, que chegou a dar entrada no hospital, mas, infelizmente, já tinha ido a óbito", informou, por nota.