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Em 2 dias de feriadão

Radar portátil flagra excesso de velocidade e mil são multados no ES

A operação Corpus Christi teve início à meia-noite de quarta-feira (7) e segue até a meia-noite de domingo (11); durante esse período é previsto aumento do fluxo de veículos
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

09 jun 2023 às 12:14

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 12:14

As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radar móvel
As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radar portátil Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul
Só nos primeiros dois dias de Operação Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  com ajuda do radar  portátil, multou mais de mil motoristas por excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Foram, ao todo, 604 na quarta-feira (7) e 419 na quinta (8). 
A operação teve início à meia-noite de quarta-feira e segue até a meia-noite de domingo (11). De acordo com a PRF, por abranger sexta-feira (9), quando é decretado ponto facultativo em diversos municípios, é previsto aumento do fluxo de veículos durante o feriado de Corpus Christi. 
Em entrevista a repórter Vívia Lima da TV Gazeta Sul, o operador do radar móvel no trecho da BR 101 Sul e agente especial da PRF, Arlon Tozatto, contou que, no primeiro dia de operação, a proporção de motoristas trafegando acima da velocidade foi altíssima. 
"As pessoas estão sem noção das consequências, como o acidente em si e a punição. O motorista que dirige acima de 50% do limite de velocidade tem a carteira suspensa", explicou. 
Além das multas por excesso de velocidade, somente na quinta-feira, 150 motoristas foram multados por ultrapassagem em local indevido, 27 por estarem sem o cinto de segurança e quatro por dirigirem sob efeito de álcool.

Como funciona radar portátil

O equipamento consegue captar a velocidade de um carro a até 5 quilômetros
O equipamento consegue captar a velocidade de um carro a até 5 quilômetros Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul
Inspetor da PRF, Wylis Lyra esclarece que no Espírito Santo a PRF utiliza radares portáteis para prevenir acidentes, em especial nos períodos de maior movimento nas rodovias federais, como em feriados prolongados.  O equipamento consegue captar a velocidade de um carro a até 5 quilômetros de distância.
"O radar portátil fica na mão do agente, que acaba portando ele para alguns locais. O radar móvel funciona de forma diferente, já que ele precisa ser instalado em uma viatura, por exemplo. O radar móvel  primeiro identifica a velocidade do veículo onde ele está instalado para depois captar a do outro veículo. Esse tipo de radar nós não temos no Espírito Santo. O radar portátil fica na mão do agente ou em um tripé", explicou. 

Multas por excesso de velocidade

Em casos de excesso de velocidade, os valores da multa variam conforme a gravidade. Confira abaixo: 
  • Velocidade superior à máxima em até 20%: infração média (4 pontos na CNH do condutor) + multa (R$130,16);
  • Velocidade superior à máxima em mais de 20% até 50%: infração grave (5 pontos na CNH do condutor) + multa ( R$195,23);
  • Velocidade superior à máxima em mais de 50%: infração gravíssima (7 pontos na CNH do condutor) + multa multiplicada por três (R$293,47x3= R$ 880,41) + suspensão do direito de dirigir + apreensão da CNH;
*Com informações da repórter Vívia Lima, da TV Gazeta Sul

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