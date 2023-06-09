Radar portátil flagra excesso de velocidade e mil são multados no ES

As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radar portátil Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul

Só nos primeiros dois dias de Operação Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , com ajuda do radar portátil, multou mais de mil motoristas por excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo . Foram, ao todo, 604 na quarta-feira (7) e 419 na quinta (8).

A operação teve início à meia-noite de quarta-feira e segue até a meia-noite de domingo (11). De acordo com a PRF , por abranger sexta-feira (9), quando é decretado ponto facultativo em diversos municípios, é previsto aumento do fluxo de veículos durante o feriado de Corpus Christi.

Em entrevista a repórter Vívia Lima da TV Gazeta Sul, o operador do radar móvel no trecho da BR 101 Sul e agente especial da PRF , Arlon Tozatto, contou que, no primeiro dia de operação, a proporção de motoristas trafegando acima da velocidade foi altíssima.

"As pessoas estão sem noção das consequências, como o acidente em si e a punição. O motorista que dirige acima de 50% do limite de velocidade tem a carteira suspensa", explicou.

Além das multas por excesso de velocidade, somente na quinta-feira, 150 motoristas foram multados por ultrapassagem em local indevido, 27 por estarem sem o cinto de segurança e quatro por dirigirem sob efeito de álcool.

Como funciona radar portátil

O equipamento consegue captar a velocidade de um carro a até 5 quilômetros Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul

Inspetor da PRF , Wylis Lyra esclarece que no Espírito Santo a PRF utiliza radares portáteis para prevenir acidentes, em especial nos períodos de maior movimento nas rodovias federais, como em feriados prolongados. O equipamento consegue captar a velocidade de um carro a até 5 quilômetros de distância.

"O radar portátil fica na mão do agente, que acaba portando ele para alguns locais. O radar móvel funciona de forma diferente, já que ele precisa ser instalado em uma viatura, por exemplo. O radar móvel primeiro identifica a velocidade do veículo onde ele está instalado para depois captar a do outro veículo. Esse tipo de radar nós não temos no Espírito Santo. O radar portátil fica na mão do agente ou em um tripé", explicou.

Multas por excesso de velocidade

Em casos de excesso de velocidade, os valores da multa variam conforme a gravidade. Confira abaixo:

Velocidade superior à máxima em até 20%: infração média (4 pontos na CNH do condutor) + multa (R$130,16);



infração média (4 pontos na CNH do condutor) + multa (R$130,16); Velocidade superior à máxima em mais de 20% até 50%: infração grave (5 pontos na CNH do condutor) + multa ( R$195,23);

infração grave (5 pontos na CNH do condutor) + multa ( R$195,23); Velocidade superior à máxima em mais de 50%: infração gravíssima (7 pontos na CNH do condutor) + multa multiplicada por três (R$293,47x3= R$ 880,41) + suspensão do direito de dirigir + apreensão da CNH;