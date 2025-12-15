Tragédia

Poça d'água causa dois acidentes com 3 mortos e 3 feridos no Sul do ES

Vítimas do acidente fatal estavam voltando de uma festa em Castelo; casos aconteceram na madrugada desta segunda-feira (15)

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:59

Acidentes aconteceram na madrugada desta segunda-feira (15), na altura de Morro Grande Crédito: Isabelle Oliveira

Dois acidentes foram registrados na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por conta de uma poça d'água que se formou sobre uma das pistas da rodovia durante as chuvas no fim de semana. Ambos os casos ocorreram na madrugada desta segunda-feira (15). O resultado foi trágico: em um deles, três amigos que estavam um carro morreram, e no outro três pessoas ficaram feridas.

Segundo informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, em um dos acidentes dois carros bateram após um dos motoristas perder o controle do veículo, que aquaplanou na pista. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, ficaram presas às ferragens e não resistiram aos ferimentos.

Os amigos Thaynan de Souza, Heberson Gomes, e Junior da Silva Netto morreram em acidente Crédito: Arquivo família

Segundo o empresário e amigo do grupo, Lucas Parreira, as vítimas retornavam de uma festa em Castelo. Eles foram identificados como: Heberson Gomes Mendes, de 30 anos, músico e trabalhava em uma empresa de parafusos; Thaynan de Souza, de 29 anos, polidor do setor de mármore; e Junior da Silva Netto, de 34 anos, que trabalhava em uma empresa de caçamba.

Infelizmente a gente acordou com essa notícia. Lamentável. Gostavam de estar sempre juntos. É dolorido pensar que eles se foram. Vão deixar muitas saudades. Eram pessoas muito especiais Lucas Parreira Amigo dos três mortos em acidente

Segundo acidente

Outro acidente no mesmo ponto foi registrado pela Polícia Militar. O motorista de um Toyota Hilux passou pela poça na via, perdeu o controle da direção e capotou. Três pessoas no carro foram socorridas para um hospital particular da cidade por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).

O trânsito no sentido Cachoeiro de Itapemirim foi sinalizado com cones. Na manhã desta segunda-feira, uma equipe do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) esteve no local para fazer a drenagem da água no trecho. “Vamos drenar e identificar possíveis problemas. A pista deve ser liberada até a tarde”, garantiu o engenheiro Igor Marques, da Rodocon, em entrevista à TV Gazeta.

