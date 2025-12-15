Carreta sai da pista e motorista morre em acidente na BR 101
Um motorista morreu após a carreta em que ele estava sair da pista e cair em um barranco na BR 101, nas proximidades de Xuri, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (15). O acidente aconteceu no quilômetro 316 da rodovia, por volta das 5h, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há detalhes sobre qual seria o motivo que fez o condutor da carreta perder o controle ou se havia outro veículo envolvido.
De acordo com a PRF, equipes da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, e da própria corporação estiveram no local desde as primeiras horas da manhã. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado às 5h51, e, na sequência, a Polícia Civil solicitou a presença da Polícia Científica para os procedimentos de perícia.
A Ecovias Capixaba informou que a ocorrência foi registrada como um "choque contra a defensa metálica, seguido da saída de pista da carreta". O nome da vítima não foi divulgado.