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Segurança pública

Espírito Santo termina 2022 com 998 assassinatos

Dado representa uma diminuição em relação ao ano anterior, quando 1.060 pessoas foram mortas de forma violenta no Estado; feminicídios também caíram
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 jan 2023 às 10:53

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 10:53

Espírito Santo registrou 998 assassinatos ao longo de 2022. O número representa uma queda de 5,9% em relação ao do ano anterior, quando 1.061 pessoas foram mortas de forma violenta no Estado. Os dados foram divulgados neste domingo (1) pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
Considerando toda a série histórica, que compreende o período a partir de 1996, esta é a segunda vez que a quantidade de homicídios fica abaixo de mil. Anteriormente, isso só tinha acontecido em 2019, quando foram contabilizadas 987 vítimas. Abaixo é possível ver como o dado se comportou no últimos anos:
Espírito Santo termina 2022 com 998 assassinatos
Quando se analisa o Espírito Santo por regiões, a Grande Vitória apresentou uma piora entre 2021 e 2022, passando de 520 para 530 assassinatos. O Sul também teve uma pequena elevação, de 101 para 104. As demais apresentaram melhoras: Norte (de 231 para 204), Noroeste (de 150 para 106) e Serrana (de 59 para 54).

Feminicídios

Outra análise possível de ser feita diz respeito aos feminicídios. Durante o ano passado, 31 mulheres foram mortas em razão do próprio gênero – uma redução de 20,5% na comparação com 2021, quando ocorreram 39 crimes deste tipo. O número atual é o segundo menor desde 2016, quando se iniciou a estatística.
Apesar da redução dos números totais em comparação com 2021, o governador Renato Casagrande (PSB) ressaltou que “enquanto se perder uma vida, não há motivos para comemorar” e fez uma promessa. “O capixaba pode esperar que o Espírito Santo termine entre os cinco Estados menos violentos do Brasil em quatro anos”, afirmou.
Atualmente, de acordo com o Atlas da Violência de 2021, o Espírito Santo aparece em 13º lugar do país, considerando o número absoluto de homicídios registrados em 2019, e fica atrás de: Acre, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

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