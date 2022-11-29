Vitória vai pagar, em 2023, salário mínimo a órfãos do feminicídio

O valor será pago para cada um dos filhos das vítimas do feminicídio. Quem vai administrar o valor será o responsável legal pela criança. A previsão inicial é que o projeto auxilie, inicialmente, de 15 a 20 órfãos moradores de Vitória. Para receber é preciso cumprir alguns requisitos, como estar matriculado em uma escola e ter frequência de 75%.

"O objetivo do projeto é levar mais conforto material para órfãos do feminicídio, que provoca um desamparo a crianças e adolescentes que têm na mãe a referência de afeto e emocional sendo muitas vezes também provedora do lar, que também muitas vezes é de maior vulnerabilidade social. A lei pode ajudar a uma avó, tia ou irmão mais velho a cuidar da criança. Quando eles não têm condições as crianças acabam indo para abrigo ou adoção", detalha a secretária Cintya Schulz.