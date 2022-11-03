Vitória prevê pagar auxílio de um salário mínimo para órfãos por feminicídio

Segundo o prefeito, o valor será pago para cada um dos filhos das vítimas do feminicídio. Quem vai administrar o valor será o responsável legal pela criança. A previsão inicial é que o projeto auxilie, inicialmente, de 15 a 20 órfãos moradores de Vitória. Para receber é preciso cumprir alguns requisitos, como estar matriculado em uma escola e ter frequência de 75%.

"O benefício é para que as vítimas tenham garantido a sua manutenção mínima para que possam progredir na vida. A grande questão é que as crianças e adolescentes ficavam sem pai – geralmente presos pela conduta criminosa –, as mães eram mortas, e esses jovens iam residir com familiares. E o orçamento doméstico já era apertado. Estamos trazendo uma novidade para que essas crianças tenham garantia de dignidade mínima", disse Pazolini.