Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Residência
  • Atenção a sinais: violência psicológica pode ser 1° passo rumo a feminicídio
Alerta

Atenção a sinais: violência psicológica pode ser 1° passo rumo a feminicídio

Delegada e psicóloga falam sobre os estágios desse abuso na relação. Ofensiva pode começar de forma sutil, advertem
Lívia Bonatto*

Lívia Bonatto*

Publicado em 

22 set 2022 às 12:22

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 12:22

Violência psicológica
Violência psicológica pode evoluir para outras formas de abuso Crédito: Getty Images
É comum que muitas pessoas ainda não vejam as agressões psicológicas como forma de violência. Mas, se existisse uma escala desse tipo de ataque contra a mulher, o primeiro estágio seria o da violência psicológica, que pode culminar em feminicídio. O alerta é dado pela doutora em Psicologia Karine Nogueira e pela delegada Natália Tenório, que está à frente da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)
Diferentemente de um dano físico, essa ofensiva é muito sutil e, por isso, em alguns momentos é tão difícil identificá-la. A violência psicológica pode vir escondida atrás de uma brincadeira ou uma manipulação e vai crescendo no decorrer do relacionamento abusivo, trazendo feridas emocionais profundas nas vítimas que, mesmo não sangrando, levam muitos anos para cicatrizar.
"É o início do abuso, que muitas vezes pode desencadear diversas violências, inclusive a pior delas, o feminicídio – que, via de regra, é uma morte anunciada."
 Natália Tenório - Delegada 
Faz pouco tempo que o crime de violência psicológica foi incluído no Código Penal. Somente em julho de 2021, quando o artigo 147–B da Lei nº 14.188 foi criado, esse ato passou a ser tipificado. A modalidade já havia sido prevista na Lei Maria da Penha, que completou 16 anos em agosto, mas ainda não tinha sido descrita detalhadamente.
De acordo com a delegada, as vítimas tinham dificuldade em registrar a ocorrência, e muitas condutas que eram consideradas violência psicológica, por não ter um crime específico, não eram registradas em um boletim de ocorrência. "Desde julho do ano passado, com essa lei, permitimos agora que essa violência não fique na invisibilidade. Agora, a mulher que sofre de violência psicológica pode registrar isso como um crime”.
Por ser a lei muito recente, ainda há poucas denúncias contra essa conduta. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, foram contabilizados 8.390 casos de violência psicológica no Brasil e 136 no Espírito Santo, no período de agosto a dezembro de 2021. Em relação aos números referentes a outros tipos de violência contra a mulher, essas estatísticas são relativamente baixas. Para se ter uma ideia, a quantidade de chamadas ao 190 denunciando violência doméstica chegou a 619.353 ligações registradas no Brasil e de 46.791 no Espírito Santo no ano analisado.
Natália Tenório atribui esse descompasso entre os registros ao desconhecimento do crime, pois toda legislação precisa de um tempo para serem de fato compreendidas pela população.

Veja Também

Gaslighting: entenda o que é a manipulação feita contra mulheres

Delegada e psicóloga falam sobre os estágios desse abuso na relação, que pode culminar em morte
Natália Tenório e Karine Nogueira Crédito: Arquivo pessoal

EM BUSCA DE MUDANÇA

Karine Nogueira atua como psicóloga clínica atendendo mulheres que buscam ter relacionamentos saudáveis. Ela explica que essa ridicularização e diminuição da autoestima da vítima podem gerar diversas consequências psíquicas. "A baixa autoestima, por si só, já traz transtornos psicológicos. Juntando esse traço a essa vivência da violência psicológica, isso vai acarretar, sem dúvida, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e depressão", explica a doutora em Psicologia.
Karine alerta sobre os sinais que podem aparecer, pois o abuso nos relacionamentos se intensifica de forma gradual. "Ele começa pequeno e vai crescendo conforme a vítima aceita ou não as situações", afirma.
Um ponto de atenção destacado pela especialista é que, geralmente, o violador vai tirando aos poucos toda a rede de apoio da vítima, fazendo com que ela se afaste da família e amigos.
"A partir desse isolamento, a limitação dos direitos vem junto, porque o parceiro passa a querer ter esse controle muito maior. Passando a ter o controle financeiro, controla aonde vai, com quem vai, que horas volta. Tudo isso vai gerando na cabeça da vítima uma fragilização muito grande no estado emocional e psicológico, diminuindo a autoestima. A vítima vai se tornando cada vez mais dependente desse parceiro, porque ela já não enxerga seu valor."
Karine Nogueira - Psicóloga clínica e doutora em Psicologia 
Como previsto no artigo 147-B, é considerado crime de violência psicológica a conduta capaz de “causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.
A pena para quem comete o crime é de seis meses a dois anos. A vítima tem o direito de solicitar a medida protetiva. De acordo com Natália Tenório, ainda há certa dificuldade dentro do Direito Penal para aplicar a sanção da melhor maneira e não gerar banalização. "A violência psicológica é uma coisa séria, e violência psicológica é sim o início de um ciclo que pode acabar inclusive com a morte, com feminicídio”, finaliza.

VEJA MAIS CONTEÚDOS DA RESIDÊNCIA 2022

Inflação obriga consumidores a trocarem leite por bebida láctea

Inflação: entenda por que leite e derivados estão deixando doces mais caros

"Tive que reaprender a fazer o que sempre soube", diz diarista que teve corpo queimado

Entenda por que torcedor do Flamengo responde por crime de importunação sexual contra repórter da ESPN

A crase deixa você crazy? Vejas as regras para nunca mais errar

*Lívia Bonatto é aluna da 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação da editora de conteúdo do programa, Andréia Pegoretti.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Contra a Mulher Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados