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Superação

"Tive que reaprender a fazer o que sempre soube", diz diarista que teve corpo queimado

Em 2018, Marciane Pereira dos Santos foi vítima de violência, perdeu dedos de uma das mãos e teve que amputar a perna esquerda
Gedyson Viana*

Gedyson Viana*

Publicado em 

19 set 2022 às 17:58

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 17:58

"Foi uma mudança totalmente brusca, rápida e sem aviso prévio.” Essas são as palavras de uma história de recomeço, superação e inspiração para muitas mulheres. Marciane Pereira dos Santos perdeu a perna esquerda e parte dos dedos da mão direita, em 2018, ao ter 40% do corpo queimado pelo ex-companheiro, no município da Serra. "Eu tive que reaprender a fazer o que eu sempre soube", comentou Marciane à reportagem.
Marciane perdeu a perna e a aparência física que tinha depois de sofrer violência.
Marciane também perdeu a perna  depois de sofrer violência Crédito: Arquivo pessoal
O caso de Marciane retrata uma vida de força e ressignificação. Após sofrer a violência, a diarista precisou se adaptar a uma nova rotina. 
"Eu tive que reaprender tudo. Tinha coisa que eu sabia fazer, mas agora era de uma maneira diferente. Com a mobilidade menor, disponibilidade menor. Então, hoje, se eu pegar pra limpar uma casa, eu gasto mais do que quatro horas, dependendo do que eu vou tentar limpar", afirmou a diarista."
Marciane Pereira dos Santos - Vítima de violência doméstica
Marciane fala que teve então de pensar em como viver e sobreviver após todo o acontecido. "Depois, começaram os pensamentos de como viver, como fazer e começar de novo. Como eu iria me dar com a minha nova vida na sociedade, no meu cotidiano com meus filhos, nas minhas amizades [...] De como fazer isso tudo ao mesmo tempo", relata.
As marcas que foram deixadas pelo agressor em todo o seu corpo reforçaram ainda mais os traços de uma mulher forte e inspiradora que precisou buscar novas formas de viver e enxergar a vida. "Ele estragou tudo o que eu tinha mais de lindo por fora. Ele destruiu. Mas por dentro estou intacta. Porque, se não, eu não teria força nem coragem para colocar a cara no mundo", declarou a diarista.

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No último dia 30, o ex-companheiro e agressor André Luis dos Santos foi condenado a 32 anos de prisão por tentativa de homicídio por motivo torpe, com uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima, por ter ateado fogo na vítima e por feminicídio. Depois do resultado, Marciane relata um sentimento de leveza e gratidão a Deus.
"Um alívio. Graças a Deus, chegou a justiça. Eu falo assim que Deus olhou lá do céu pra mim e disse: Vamos mexer nessas papeladas aqui, procura a Marciane e vamos julgar o caso dela'", relatou.
O caso vivido pela moradora da Serra é chocante e faz parte das estatísticas sobre a violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo. De acordo com dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, os casos de feminicídio aumentaram 44% em 2021 no Estado em relação a 2020. Ainda segundo o documento, no ano passado a taxa de feminicídios no Espírito Santo estava em 1,8 morte por 100 mil mulheres, número maior que a média brasileira, que é de 1,2.
Marciane lutou pela vida e conseguiu sobreviver. E, mesmo depois de passar por essa violência, encontrou forças para si mesma e também por outras mulheres vítimas de agressão. Ela ressalta que é preciso abrir os olhos para os sinais mínimos de violência para evitar tragédias maiores.
"A Marciane só pede às mulheres que tomem cuidado e que prestem atenção nos pequenos sinais. Para que não sejam mais uma vítima como a Marciane, porque eu não sabia que estava sofrendo violência. Eu achava que era normal por ele beber e falar besteira", destaca ela.

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