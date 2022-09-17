5 cuidados que devem estar on na hora de usar a declaração em off

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ESTABELEÇA UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA

O sucesso de falar em off e manter as fontes depende inteiramente da relação de confiança que é construída. É uma via de mão dupla: o repórter confia no que a fonte passa e a fonte confia que não vai ser exposta.

02

RECEBEU UMA INFORMAÇÃO? VERIFIQUE

Letícia Gonçalves lembra que “o nosso trabalho não é só pegar a fala de uma pessoa e publicar”. Faça a sua apuração e ouça outras pessoas, consulte outras fontes de dados e cheque documentos até ter certeza do que vai ser publicado.

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COMPREENDA OS CONTEXTOS

Nem todo off que você receber vai ser publicado, mas toda informação é importante para compreender o contexto de outras declarações que podem chegar até você. “É muito do seu feeling para avaliar não só o que a pessoa te passou, mas o contexto daquela informação”, explica Letícia.

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FIQUE ATENTO ÀS PROVAS

Quem compartilha uma informação em off tem que provar o que está acusando. Mesmo assim, documentos podem ser forjados. Principalmente no ambiente político, tenha cuidado na apuração de informações que prejudiquem alguém!

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NUNCA QUEBRE O OFF

Se a base é a confiança e a sua fonte não quer se expor, não tem por que quebrar o off. Leve em conta que, se aquilo foi compartilhado, a pessoa confia no seu trabalho. Para Letícia, "não é só importante para você, é uma coisa ética, uma obrigação".

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DICA BÔNUS: AVALIE SE HÁ INTERESSE PÚBLICO