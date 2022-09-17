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Cobertura das eleições

5 cuidados que devem estar on na hora de usar a declaração em off

Às vésperas das eleições de 2022, o cuidado com informações privilegiadas é ainda mais importante para uma boa cobertura política
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

17 set 2022 às 09:20

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 09:20

Com o primeiro turno das eleições gerais se aproximando, a veiculação de notícias encaradas como positivas ou negativas pelos candidatos pode se tornar ainda mais recorrente. Muitas vezes, as informações publicadas são passadas em off. Ou seja, as declarações são dadas por pessoas que não querem ver seu nome atribuído como fonte para aquele conteúdo.
O termo “OFF” deriva da expressão “Off the records” que quer dizer tudo aquilo que é dito quando o gravador está desligado.
O termo “off” deriva da expressão “off the records”, que quer dizer tudo aquilo que é dito quando o gravador está desligado. Crédito: Beatriz Heleodoro
Para quem está nos bastidores da produção, alguns cuidados são fundamentais a fim de saber colher e utilizar informações privilegiadas. De acordo com colunista de Política em A Gazeta, Letícia Gonçalves, dois pontos muito importantes são a apuração correta e a conduta ética, independentemente do formato em que o conteúdo será publicado.
A colunista  ressalta que a cobertura política exige maior cuidado porque envolve um outro componente: a paixão das pessoas. “Principalmente neste momento que a gente está vivendo agora, os políticos fazem questão de jogar com os sentimentos das pessoas para obter resultados nas urnas”, acrescenta.
"A eleição passada e esta são as mais desafiadoras na história do jornalismo brasileiro por conta desse movimento orquestrado de tentar moldar, promover uma autocensura e descredibilizar a imprensa. Estamos remando contra a maré. É mais necessário ainda que a gente tenha uma apuração correta, uma conduta ética."
Letícia Gonçalves - Colunista política em A Gazeta
A profissionais que estão fazendo principalmente a cobertura política, Letícia aponta cinco cuidados essenciais para o uso do off. A colunista compartilhou as dicas com os alunos do 25º Curso de Residência da Rede Gazeta:

01

ESTABELEÇA UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA

O sucesso de falar em off e manter as fontes depende inteiramente da relação de confiança que é construída. É uma via de mão dupla: o repórter confia no que a fonte passa e a fonte confia que não vai ser exposta. 

02

RECEBEU UMA INFORMAÇÃO? VERIFIQUE

Letícia Gonçalves lembra que “o nosso trabalho não é só pegar a fala de uma pessoa e publicar”. Faça a sua apuração e ouça outras pessoas, consulte outras fontes de dados e cheque documentos até ter certeza do que vai ser publicado.

03

COMPREENDA OS CONTEXTOS

Nem todo off que você receber vai ser publicado, mas toda informação é importante para compreender o contexto de outras declarações que podem chegar até você. “É muito do seu feeling para avaliar não só o que a pessoa te passou, mas o contexto daquela informação”, explica Letícia.

04

FIQUE ATENTO ÀS PROVAS

Quem compartilha uma informação em off tem que provar o que está acusando. Mesmo assim, documentos podem ser forjados. Principalmente no ambiente político, tenha cuidado na apuração de informações que prejudiquem alguém!

05

NUNCA QUEBRE O OFF

Se a base é a confiança e a sua fonte não quer se expor, não tem por que quebrar o off. Leve em conta que, se aquilo foi compartilhado, a pessoa confia no seu trabalho. Para Letícia, "não é só importante para você, é uma coisa ética, uma obrigação".

+1

DICA BÔNUS: AVALIE SE HÁ INTERESSE PÚBLICO

Jornalista tem que ter responsabilidade com aquilo que publica e com o veículo que trabalha. Não dá pra fazer jornalismo declaratório! Por isso, avalie se aquela informação é verdadeira e se é de interesse público compartilhá-la. 

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