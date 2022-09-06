"Não dá para tratar redes sociais e jornalismo de formas separadas"

Eu acho que essa separação é muito complicada de acontecer na prática, já que é difícil manter essas duas coisas separadas. A gente entra um pouco também na questão de vida pessoal X vida profissional e nós já sabemos, por muitos motivos, que essa linha que separa uma coisa da outra não existe. Outro ponto importante é que eu não sou uma pessoa X na minha vida pessoal, uma pessoa Y na minha profissional e uma pessoa Z nas redes sociais. Todas essas esferas conversam e convergem para que eu seja quem eu sou. Então, por exemplo, eu sou especialista em diversidade e inclusão, então eu falo sobre isso nas minhas redes porque eu tenho capacitação e formação para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher bissexual e isso intefere diretamente na forma como eu penso diversidade e inclusão. Não tem como separar uma coisa da outra. Então tudo isso influencia no conteúdo que eu produzo nas redes sociais.