Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Residência
  • Curso de Residência da Gazeta divulga lista dos 10 selecionados. Conheça a nova turma
Imersão

Curso de Residência da Gazeta divulga lista dos 10 selecionados. Conheça a nova turma

Grupo é composto por formandos e recém-formados em Jornalismo de faculdades do Espírito Santo e Minas Gerais. Na semana que vem, eles já iniciam as atividades

Publicado em 

26 ago 2022 às 09:40

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 09:40

Candidatos à residência
Os 10 alunos começarão na próxima semana a participar das atividades do programa Crédito: Acervo pessoal
25º Curso de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta já tem a sua cara, ou melhor, suas dez novas caras. Os nomes dos focas selecionados para embarcar na imersão foram divulgados pela coordenação do programa nesta sexta-feira (26). A lista traz  formandos e recém-formados em Jornalismo de faculdades do Espírito Santo e de Minas Gerais.
Confira abaixo quem são os aprovados, que já se preparam para o início das atividades. O grupo já tem um encontro marcado na sede da Rede Gazeta, em Vitória,  na próxima terça-feira (30), quando ocorre a aula inaugural.
Turma da Residência 2022    (em ordem alfabética)

01

ANDRÉ AFONSO DE LIMA CARLESSO

Jornalismo/Ufes
-

02

ATILIO SILVA ESPERANDIO

Jornalismo/Faesa
Jornalismo

03

BEATRIZ HELEODORO

Jornalismo/Ufes
-

04

EDUARDA MATHIAS MORO

Jornalismo/Ufes
-

05

GEDYSON VIANA

Jornalismo/Faesa
-

06

JOÃO VITOR CASTRO SOARES

Jornalismo/Ufes
-

07

LÍVIA MARCHI BONATTO

Jornalismo/UVV
-

08

MIKAELLA MOZER FERREIRA

Jornalismo/Ufes
-

09

NARA ROZADO LIBERALI EVERLIG

Jornalismo/UFV - Viçosa, MG
-

10

VITOR GOMES RECLA

Jornalismo/UVV
-
 Até chegarem à aprovação, os jovens passaram por três etapas da disputa. A última delas ocorreu nesta semana, de terça (23) a quinta-feira (25). Os 25 finalistas participaram da entrevista virtual on-line e responderam às perguntas feitas pela banca do processo seletivo, formada por profissionais da Rede Gazeta.
As outras duas fases consistiam na prova que reuniu Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Atualidades e em um teste de produção de texto. Vencidos esses desafios, é hora de aprender e se envolver.
A partir da semana que vem, os focas já cumprem uma agenda repleta de compromissos, entre palestras, encontros e oficinas,  informa o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, coordenador do Curso de Residência. 
"Será um período de três meses de experimentações, considerações, reflexões e ações. Contaremos com a parceria do hub Base27, que trará atividades ligadas à inovação. Também vamos produzir um podcast sobre ESG, sigla que abarca conceitos e projetos ligados a meio ambiente, questões sociais e governança."
Eduardo Fachetti - Coordenador do Curso de Residência

AULA INAUGURAL

Na aula inaugural da Residência 2022, na próxima terça (30), será apresentada a palestra "Como começar a carreira com o pé direito?", gratuita e aberta ao público em geral. O encontro ocorrerá a partir das 10 horas no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Para confirmar sua presença, clique aqui.
A programação receberá para a conversa Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória; Guido Nunes, repórter de Esportes da Globo; Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta.
"Com diferentes trajetórias, esses profissionais têm um ponto de partida em comum: são ex-residentes da Rede Gazeta, integrantes de turmas veteranas, logo no início do programa, ou das mais recentes. O quarteto vai compartilhar suas vivências na área com a plateia e com os 10 alunos aprovados para a edição 2022 da iniciativa", informa a editora de Conteúdo da Residência, Andréia Pegoretti.

LEIA MAIS SOBRE A RESIDÊNCIA 2022

Residência da Gazeta: aula inaugural terá bate-papo sobre como engatar na carreira

Em vídeo, ex-residentes que trabalham na Rede dão o recado: "Vêm, foquinhas"

Professores comentam o lançamento do Curso de Residência em Jornalismo

De A a Z: da inscrição à imersão, o que vai rolar na Residência da Rede Gazeta

Curso de Residência debate: polarização é combustível para alastrar fake news

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados