Curso de Residência da Gazeta divulga lista dos 10 selecionados. Conheça a nova turma

Os 10 alunos começarão na próxima semana a participar das atividades do programa Crédito: Acervo pessoal

25º Curso de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta já tem a sua cara, ou melhor, suas dez novas caras. Os nomes dos focas selecionados para embarcar na imersão foram divulgados pela coordenação do programa nesta sexta-feira (26). A lista traz formandos e recém-formados em Jornalismo de faculdades do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Confira abaixo quem são os aprovados, que já se preparam para o início das atividades. O grupo já tem um encontro marcado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, na próxima terça-feira (30), quando ocorre a aula inaugural.

Turma da Residência 2022 (em ordem alfabética) 01 ANDRÉ AFONSO DE LIMA CARLESSO Jornalismo/Ufes - 02 ATILIO SILVA ESPERANDIO Jornalismo/Faesa Jornalismo 03 BEATRIZ HELEODORO Jornalismo/Ufes - 04 EDUARDA MATHIAS MORO Jornalismo/Ufes - 05 GEDYSON VIANA Jornalismo/Faesa - 06 JOÃO VITOR CASTRO SOARES Jornalismo/Ufes - 07 LÍVIA MARCHI BONATTO Jornalismo/UVV - 08 MIKAELLA MOZER FERREIRA Jornalismo/Ufes - 09 NARA ROZADO LIBERALI EVERLIG Jornalismo/UFV - Viçosa, MG - 10 VITOR GOMES RECLA Jornalismo/UVV -

Até chegarem à aprovação, os jovens passaram por três etapas da disputa. A última delas ocorreu nesta semana, de terça (23) a quinta-feira (25). Os 25 finalistas participaram da entrevista virtual on-line e responderam às perguntas feitas pela banca do processo seletivo, formada por profissionais da Rede Gazeta.

As outras duas fases consistiam na prova que reuniu Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Atualidades e em um teste de produção de texto. Vencidos esses desafios, é hora de aprender e se envolver.

A partir da semana que vem, os focas já cumprem uma agenda repleta de compromissos, entre palestras, encontros e oficinas, informa o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, coordenador do Curso de Residência.

"Será um período de três meses de experimentações, considerações, reflexões e ações. Contaremos com a parceria do hub Base27, que trará atividades ligadas à inovação. Também vamos produzir um podcast sobre ESG, sigla que abarca conceitos e projetos ligados a meio ambiente, questões sociais e governança." Eduardo Fachetti - Coordenador do Curso de Residência

AULA INAUGURAL

Na aula inaugural da Residência 2022, na próxima terça (30), será apresentada a palestra "Como começar a carreira com o pé direito?", gratuita e aberta ao público em geral. O encontro ocorrerá a partir das 10 horas no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Para confirmar sua presença, clique aqui

A programação receberá para a conversa Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória; Guido Nunes, repórter de Esportes da Globo; Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta.