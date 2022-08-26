Curso de Residência da Gazeta divulga lista dos 10 selecionados. Conheça a nova turma

O 25º Curso de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta já tem a sua cara, ou melhor, suas dez novas caras. Os nomes dos focas selecionados para embarcar na imersão foram divulgados pela coordenação do programa nesta sexta-feira (26). A lista traz formandos e recém-formados em Jornalismo de faculdades do Espírito Santo e de Minas Gerais.
Confira abaixo quem são os aprovados, que já se preparam para o início das atividades. O grupo já tem um encontro marcado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, na próxima terça-feira (30), quando ocorre a aula inaugural.
Turma da Residência 2022 (em ordem alfabética)
01
ANDRÉ AFONSO DE LIMA CARLESSO
Jornalismo/Ufes
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02
ATILIO SILVA ESPERANDIO
Jornalismo/Faesa
Jornalismo
03
BEATRIZ HELEODORO
Jornalismo/Ufes
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04
EDUARDA MATHIAS MORO
Jornalismo/Ufes
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05
GEDYSON VIANA
Jornalismo/Faesa
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06
JOÃO VITOR CASTRO SOARES
Jornalismo/Ufes
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07
LÍVIA MARCHI BONATTO
Jornalismo/UVV
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08
MIKAELLA MOZER FERREIRA
Jornalismo/Ufes
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09
NARA ROZADO LIBERALI EVERLIG
Jornalismo/UFV - Viçosa, MG
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10
VITOR GOMES RECLA
Jornalismo/UVV
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Até chegarem à aprovação, os jovens passaram por três etapas da disputa. A última delas ocorreu nesta semana, de terça (23) a quinta-feira (25). Os 25 finalistas participaram da entrevista virtual on-line e responderam às perguntas feitas pela banca do processo seletivo, formada por profissionais da Rede Gazeta.
As outras duas fases consistiam na prova que reuniu Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Atualidades e em um teste de produção de texto. Vencidos esses desafios, é hora de aprender e se envolver.
A partir da semana que vem, os focas já cumprem uma agenda repleta de compromissos, entre palestras, encontros e oficinas, informa o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, coordenador do Curso de Residência.
"Será um período de três meses de experimentações, considerações, reflexões e ações. Contaremos com a parceria do hub Base27, que trará atividades ligadas à inovação. Também vamos produzir um podcast sobre ESG, sigla que abarca conceitos e projetos ligados a meio ambiente, questões sociais e governança."
AULA INAUGURAL
Na aula inaugural da Residência 2022, na próxima terça (30), será apresentada a palestra "Como começar a carreira com o pé direito?", gratuita e aberta ao público em geral. O encontro ocorrerá a partir das 10 horas no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Para confirmar sua presença, clique aqui.
A programação receberá para a conversa Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória; Guido Nunes, repórter de Esportes da Globo; Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta.
"Com diferentes trajetórias, esses profissionais têm um ponto de partida em comum: são ex-residentes da Rede Gazeta, integrantes de turmas veteranas, logo no início do programa, ou das mais recentes. O quarteto vai compartilhar suas vivências na área com a plateia e com os 10 alunos aprovados para a edição 2022 da iniciativa", informa a editora de Conteúdo da Residência, Andréia Pegoretti.