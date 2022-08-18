Residência da Gazeta: aula inaugural terá bate-papo sobre como engatar na carreira

Os convidados para a aula inaugural. Acima, Guido Nunes, repórter da Globo; e Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória. Abaixo, Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta. Crédito: Acervo pessoal e Rede Gazeta

Quatro jornalistas que vivem de perto as mudanças e os desafios do mercado da comunicação vão falar sobre suas experiências e apontar caminhos e oportunidades para os novos profissionais. Eles são os convidados para o bate-papo "Como começar a carreira com o pé direito?", que vai ocorrer no próximo dia 30, às 10 horas, para marcar a aula inaugural do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O encontro será no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, é aberto ao público e já recebe inscrições, gratuitas, dos interessados em participar. Para confirmar sua presença, clique aqui

A programação receberá para a conversa Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória; Guido Nunes, repórter de Esportes da Globo; Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta. Com diferentes trajetórias, esses profissionais têm um ponto de partida em comum: são ex-residentes da Rede Gazeta, integrantes de turmas veteranas, logo no início do programa, ou das mais recentes. O quarteto vai compartilhar suas vivências na área com a plateia e com os 10 alunos aprovados para a edição 2022 da iniciativa.

"Será o primeiro contato da nova turma, a primeira conexão entre os próprios participantes e com o ambiente da Rede Gazeta. Os convidados para o bate-papo têm vários relatos a dar sobre os desafios da profissão, das angústias às conquistas e recompensas. Podem contribuir muito com os seus relatos e cases. Temos certeza de que será uma conversa inspiradora não só para os profissionais da comunicação, mas também para quem atua em diversas outras áreas. Por isso, abrimos o evento para o público em geral", afirma o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, também coordenador da Residência 2022.

ETAPAS

Seguem na disputa pelas 10 vagas do curso os candidatos que foram classificados na prova de Língua Portuguesa, Atualidades e Conhecimentos Gerais. No início desta semana, foi aplicada para esses concorrentes a prova de Redação, que avaliou a qualidade da escrita jornalística e a percepção para aproveitamento de conteúdo nas redes sociais. O resultado da semifinal será divulgado na segunda-feira (22).