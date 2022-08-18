Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Residência
  • Residência da Gazeta: aula inaugural terá bate-papo sobre como engatar na carreira
Evento aberto

Residência da Gazeta: aula inaugural terá bate-papo sobre como engatar na carreira

Encontro será no dia 30, a partir das 10 horas, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. Interessados já podem confirmar presença

Publicado em 

18 ago 2022 às 19:26

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 19:26

Palestrantes da aula inaugural Residência Gazeta
Os convidados para a aula inaugural. Acima, Guido Nunes, repórter da Globo; e  Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória. Abaixo, Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta. Crédito: Acervo pessoal e Rede Gazeta
Quatro jornalistas que vivem de perto as mudanças e os desafios do mercado da comunicação vão falar sobre suas experiências e apontar caminhos e oportunidades para os novos profissionais. Eles são os convidados para o bate-papo "Como começar a carreira com o pé direito?", que vai ocorrer no próximo dia 30, às 10 horas, para marcar a aula inaugural do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.  O encontro será no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, é aberto ao público e já recebe inscrições, gratuitas, dos interessados em participar. Para confirmar sua presença, clique aqui
A programação receberá para a conversa Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória; Guido Nunes, repórter de Esportes da Globo; Marina Dayrell, curadora de conteúdo do Twitter; e Vinícius Viana, repórter do Estúdio Gazeta. Com diferentes trajetórias, esses profissionais têm um ponto de partida em comum: são ex-residentes da Rede Gazeta,  integrantes de turmas veteranas, logo no início do programa, ou das mais recentes. O quarteto vai compartilhar suas vivências na área com a plateia e com os 10 alunos aprovados para a edição 2022 da iniciativa.
"Será o primeiro contato da nova turma, a primeira conexão entre os próprios participantes e com o ambiente da Rede Gazeta. Os convidados para o bate-papo têm vários relatos a dar sobre os desafios da profissão, das angústias às conquistas e recompensas. Podem contribuir muito com os seus relatos e cases. Temos certeza de que será uma conversa inspiradora não só para os profissionais da comunicação, mas também para quem atua em diversas outras áreas. Por isso, abrimos o evento para o público em geral", afirma o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, também coordenador da Residência 2022.  

ETAPAS

Seguem na disputa pelas 10 vagas do curso  os candidatos que foram classificados na prova de Língua Portuguesa, Atualidades e Conhecimentos Gerais. No início desta semana, foi aplicada para esses concorrentes a prova de Redação, que avaliou a qualidade da escrita jornalística e a percepção para aproveitamento de conteúdo nas redes sociais. O resultado da semifinal será divulgado na  segunda-feira (22).
A última etapa vai ser a entrevista individual, que ocorrerá na próxima semana, dos dias 23 a 25 . No dia 26, vão ser divulgados os nomes dos 10 aprovados.

LEIA MAIS SOBRE A RESIDÊNCIA 2022

Em vídeo, ex-residentes que trabalham na Rede dão o recado: "Vêm, foquinhas"

Curso de Residência debate: polarização é combustível para alastrar fake news

Rede Gazeta e Base27 fecham parceria para capacitar jovens jornalistas em inovação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Artemis 2 demonstrou que podemos pousar novamente na Lua?
Imagem de destaque
Hugo Cibien encara segunda etapa da Copa Truck
Imagem de destaque
Iphan autoriza retomada de parte da revitalização de ruas no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados