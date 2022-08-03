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Rede Gazeta e Base27 fecham parceria para capacitar jovens jornalistas em inovação

Curso de Residência chega aos 25 anos de olho em inovação e vai trazer conteúdo especial sobre metodologias ágeis e outros conceitos para a nova turma de 10 residentes

Publicado em 

03 ago 2022 às 16:25

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 16:25

À esquerda, a diretora de Educação do Base27, Juliana Ferrari, o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta e coordenador de curso, Eduardo Fachetti, celebram a parceria
À esquerda, a diretora de Educação do Base27, Juliana Ferrari, e o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta e coordenador de curso, Eduardo Fachetti, que celebram a parceria Crédito: Rede Gazeta
Um dos mais tradicionais programas de imersão em jornalismo e produção de conteúdo do Brasil, o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta chega ao 25º ano de olho em novos horizontes. Pela primeira vez desde 1996 – quando foi formada a turma-piloto que deu origem ao projeto –, o programa voltado a estudantes universitários e recém-formados vai expandir-se para além do próprio grupo de comunicação e dar os primeiros passos no ecossistema de inovação em uma parceria inédita com o hub  Base27.

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A união vai oferecer aos 10 residentes da turma de 2022 uma disciplina de iniciação em inovação. O conteúdo colocará os alunos do Curso de Residência em contato com metodologias ágeis, conceitos de inovação aberta e design thinking, entre outros, aliando um olhar de inovação sobre a produção de conteúdo jornalístico. As inscrições para concorrer a uma das 10 vagas na turma começam nesta sexta-feira (5). Clique aqui para saber mais sobre o lançamento.
A diretora de Educação do Base27, Juliana Ferrari, celebra a parceria com o projeto. 
"O Base27 tem como propósito impulsionar a inovação no ecossistema capixaba transformando pessoas, negócios e a economia. Neste sentido, contribuir com o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, fomentando o debate sobre inovação e empreendedorismo, faz todo o sentido e muito nos engrandece. Afinal, são jovens como esses, que passarão pelo curso, que serão os agentes transformadores da mudança que desejamos e que a sociedade capixaba tanto merece."
Juliana Ferrari - Diretora de Educação do Base27
E as novidades do 25º Curso de Residência em Jornalismo não param por aí: elas começam no processo seletivo e continuam na grade da imersão. Neste ano, as inscrições serão feitas pela Gupy, plataforma de recrutamento utilizada pela empresa, que tem integração com outros sites e redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, facilitando o preenchimento do currículo para o candidato. Além disso, pela Gupy ele também poderá responder ao teste de perfil e ao teste de língua portuguesa e atualidades, que já estarão disponíveis junto com o cadastro.
Já durante o período prático, os participantes do programa de imersão vão poder aprender, de forma inédita, com outras empresas, além da vivência nos veículos da Rede Gazeta. O projeto “Residente Sombra” vai promover um rodízio de atuação dos residentes dentro das empresas parceiras do curso, em contato direto com as assessorias de comunicação, numa imersão de jornalismo empresarial.
Como resultado do “Residente Sombra”, surgirão novos conteúdos em formato de branded content e redes sociais, para os perfis digitais dos parceiros e também da Rede Gazeta. 
"O Curso de Residência chega às bodas de prata com a compreensão de que tem a missão de preparar os novos jornalistas não só para o trabalho factual, para as Redações. A comunicação está em um profundo processo de transformação e precisamos ampliar o olhar da formação profissional."
Eduardo Fachetti - Gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta

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