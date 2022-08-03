Rede Gazeta e Base27 fecham parceria para capacitar jovens jornalistas em inovação

Um dos mais tradicionais programas de imersão em jornalismo e produção de conteúdo do Brasil, ochega ao 25º ano de olho em novos horizontes. Pela primeira vez desde 1996 – quando foi formada a turma-piloto que deu origem ao projeto –, o programa voltado a estudantes universitários e recém-formados vai expandir-se para além do próprio grupo de comunicação e dar os primeiros passos no ecossistema de inovação em uma parceria inédita com o hub Base27.