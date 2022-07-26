Rede Gazeta lança 25° Curso de Residência com jornalistas do Grupo Globo

O que aquela conhecida história da cobra encontrada em uma piscina de bolinha no fast food e as teorias de que a vacina contra Covid-19 implantam um chip chinês nas pessoas têm em comum? São mentiras. E mentiras que, muitas vezes, são espalhadas intencionalmente por aí para confundir e causar pânico. Popularmente chamado de fake news, esse “fenômeno” será o ponto de partida do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, que será lançado no próximo dia 05 de agosto, em Vitória.

Carolina Morand e Thássius Veloso vão falar sobre fake news no lançamento do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Reprodução

Carolina Morand (Ponto Final CBN) e Thássius Veloso (GloboNews) são os convidados para a palestra “Jornalismo: como se proteger das fake news”, no auditório da Rede Gazeta. O evento marca a abertura das inscrições para a edição 2022 do programa de imersão em produção de notícias, entretenimento e audiovisual, que será oferecido de forma gratuita a 10 alunos entre 30 de agosto e 30 de novembro. Para participar da palestra de lançamento, Os jornalistas(Ponto Final CBN) e(GloboNews) são os convidados para a palestra “Jornalismo: como se proteger das fake news”, no auditório da Rede Gazeta. O evento marca a abertura das inscrições para a edição 2022 do programa de imersão em produção de notícias, entretenimento e audiovisual, que será oferecido de forma gratuita a 10 alunos entre 30 de agosto e 30 de novembro. Para participar da palestra de lançamento, clique aqui

A Gazeta e g1 ES, a TV Gazeta, a rádio CBN Vitória, a área de entretenimento e o laboratório de branded content Estúdio Gazeta -, os alunos terão contato com disciplinas relacionadas a inovação, produção de conteúdo para redes sociais e audiovisual. Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta é um dos mais antigos programas de capacitação e aperfeiçoamento em comunicação profissional do país. Já passaram pela experiência mais de 400 alunos. Neste ano, além da imersão no cotidiano dos veículos do grupo – os sites, a, a rádio, a área de entretenimento e o laboratório de branded content-, os alunos terão contato com disciplinas relacionadas a inovação, produção de conteúdo para redes sociais e audiovisual.

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destaca que, ao ofertar um programa como este de forma gratuita para estudantes e recém-formados, a Rede Gazeta reforça seu compromisso com o jornalismo profissional: “O jornalismo é um pilar democrático e é melhor exercido quando se tem equilíbrio editorial e independência. O Curso de Residência é um compromisso anual que temos com os jovens talentos, porque formamos pessoas não só para nosso grupo, mas para atuação em um mercado em franca transformação”.

SOBRE O CURSO

até 11 de agosto, as inscrições para quem quiser participar do processo seletivo. Podem participar egressos de quaisquer cursos superiores ou técnicos em Rádio e TV, Audiovisual e correlatos à comunicação, formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes, dos mesmos cursos, que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022. Logo após a palestra de lançamento do 25º Curso de Residência em Jornalismo estarão abertas,, as inscrições para quem quiser participar do processo seletivo. Podem participar egressos de quaisquer cursos superiores ou técnicos em Rádio e TV, Audiovisual e correlatos à comunicação, formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes, dos mesmos cursos, que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022.

Assim como nos últimos dois anos, o Curso de Residência em Jornalismo será dividido em duas fases: a primeira, virtual, acontece entre 30/08 e 23/09. A segunda, presencial, vai de 26/09 a 30/11. Durante todo esse período, os alunos participam de palestras com profissionais do mercado, têm aulas de iniciação em inovação, distribuição de conteúdo em redes sociais, jornalismo de dados e produção de texto, além da imersão no dia a dia dos veículos da Rede Gazeta. Tudo de forma gratuita.

O coordenador do curso e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, destaca que esta edição do programa pretende ser mais dinâmica e sintonizada com as demandas do mercado de trabalho. “Entendemos que essas bodas de prata são uma oportunidade para revisarmos o curso e torná-lo ainda mais relevante para o jornalismo. Por isso, além de conhecer profundamente como funcionam os veículos de imprensa, os estudantes vão vivenciar também como são as assessorias de comunicação e o ecossistema de inovação. Queremos preparar novos profissionais para o mundo”, diz Fachetti.

SOBRE OS PALESTRANTES