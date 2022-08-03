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Edição especial

Rede Gazeta lança 25° Curso de Residência em Jornalismo nesta sexta

Sob a coordenação da Gerência de Comunicação Institucional da empresa, com Eduardo Fachetti, programa deste ano focará o tema ESG

Publicado em 

03 ago 2022 às 16:30

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 16:30

Edição comemorativa de 25 anos ganha também uma atualização na marca
Edição comemorativa de 25 anos ganha também uma atualização na marca Crédito: Rede Gazeta
Uma nova turma de focas – os jornalistas recém-formados – prepara-se para uma imersão no mundo da comunicação. Em edição especial,  o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta celebra 25 anos em 2022, trazendo em sua bagagem a formação e a capacitação de jovens para os mercados local e nacional. O lançamento do programa será nesta sexta-feira  (5).
Uma das novidades é sobre a coordenação do curso, que volta para as mãos da Gerência de Comunicação Institucional da empresa, com Eduardo Fachetti. A responsabilidade da edição do conteúdo produzido também vai ficar sob o olhar de alguém já conhecida da Rede, a jornalista Andréia Pegoretti, que assumiu o desafio na edição do ano passado. Sara Aguiar, a Sarinha, que é parte do “Time Residência” desde 2000, completa a equipe.
Eduardo Fachetti
Eduardo Fachetti, gerente institucional da Rede Gazeta, assumiu a coordenação do curso Crédito: Rede Gazeta
Alinhado aos debates e tendências globais, o tema da Residência deste ano será ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês). O assunto, entretanto, tem representado muito mais do que apenas a tradução “governança ambiental, social e corporativa” e vem se tornando também sinônimo de responsabilidade socioambiental, reputação e credibilidade para as empresas. Além disso, os critérios ESG estão relacionados a 17 macrotemas que, de acordo com a ONU, representam os desafios que precisam ser encarados por todos até 2030 para um caminho mais sustentável para o mundo.

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EXPERIÊNCIA

Tanto Fachetti quanto Pegoretti têm ampla experiência com jornalismo. Ele entrou na Rede Gazeta em 2007, como estagiário da Rádio CBN e Gazeta Online, e antes de chegar à função atual teve uma longa passagem pela editoria de Política, como colunista e editor. 
"Acredito que a união das visões de redação, especialmente em política, e do aspecto institucional, que tenho hoje, é uma boa combinação para olhar para esta nova turma com um horizonte mais amplo. Eles vão chegar em uma edição especial do curso e em um momento para participar da cobertura de uma eleição turbulenta com a possibilidade de realmente botarem a mão na massa."
Eduardo Fachetti - Gerente institucional da Rede Gazeta e coordenador do Curso de Residência
Já Pegoretti coleciona passagens como editora-adjunta de Economia e editora de Qualidade do jornal A Gazeta, além de ter sido a editora-assistente de conteúdo jornalístico do “Somos Capixabas”, movimento lançado em 2018 em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta.
“As temáticas envolvidas na ESG não apenas abarcam as relações institucionais e corporativas, mas ainda trazem como agente de mudança o indivíduo a partir da sua conscientização. Ou seja, tudo o que toca o assunto é feito de gente para gente. E a nossa gente da Residência também está nessa. Vai destacar em reportagens e outras atividades as questões desta nova realidade. Estou muito feliz em participar mais uma vez como editora do curso, principalmente num ano tão marcante”, destaca ela.

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