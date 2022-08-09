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25ª edição

Professores comentam o lançamento do Curso de Residência em Jornalismo

Professores e alunos dos cursos de Comunicação da Faesa, Multivix, Ufes e UVV marcaram presença na palestra de lançamento do curso, que recebeu Carolina Morand (CBN) e Thássius Veloso (GloboNews) para debater sobre fake news

Publicado em 

09 ago 2022 às 15:13

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:13

A Rede Gazeta recebeu, na manhã da última sexta-feira (05), estudantes, recém-formados e professores das mais diversas áreas para discutir o tema “Jornalismo: como se proteger das fake news”, com os jornalistas convidados Carolina Morand (Ponto Final CBN) e Thássius Veloso (GloboNews). O evento aconteceu no auditório da empresa, em Vitória, e marcou a abertura das inscrições da 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo, que vai capacitar jovens para o mercado de comunicação e de inovação capixaba e nacional. As inscrições estão abertas até 14 de agosto.
Presencialmente, alunos da Faesa, Multivix, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade de Vila Velha (UVV) marcaram estiveram no lançamento do curso. Marcela Tessarolo, professora de Jornalismo da UVV, considera que a Residência traz uma experiência além da faculdade. “O Curso de Residência é uma complementação importante da formação, principalmente com as novidades deste ano, além de dar uma prévia do dia a dia da redação e dos prazos. Sempre incentivo os alunos da UVV a participarem do processo seletivo e estou sempre em contato com os coordenadores do curso para adequarmos a nossa grade curricular de acordo com o que o mercado demanda”.
Para Renan Faé, professor de Comunicação da UVV e diretor das Rádios da universidade, o que foi visto no lançamento também está sendo debatido dentro das salas de aula. “Muitos pontos importantes foram abordados e coincidiram com que temos falado em sala. A análise sobre o critério pessoal de validação, onde cada um de nós posta, publica e repassa assuntos e temas que coincidem com nossas opiniões, isso pode acabar promovendo fake news. A presença dos alunos em eventos como esse ajuda a conectar a teoria à prática, ainda mais com as falas de jornalistas experientes”, frisa Faé.
Emília Manente, professora do curso de Jornalismo da Faesa, marca presença no lançamento da 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.
Emília Manente, professora do curso de Jornalismo da Faesa, marca presença no lançamento da 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Crédito: Ives Pádua
Já para a professora de Jornalismo da Faesa, Emília Manente, a oportunidade de conexão entre a academia e o mercado de trabalho é importante. “Fundamental a relação da academia com o mercado de trabalho. Trazer os alunos pra esse tipo de evento é uma possibilidade enquanto faculdade de fazer essa mediação. O Curso de Residência da Rede Gazeta é uma referência há 25 anos pro mercado de trabalho capixaba. Quantos ex-residentes que estão no mercado de trabalho brilhantemente falando. Hoje trouxemos até calouros e alunos de oitavo período pra essa troca. É uma relação também de troca entre os convidados que a Rede traz. Uma oportunidade de se atualizar e manter em dia com o mercado”, acredita.
25° edição do Curso de Residência contará com atualizações em sua grade, como uma disciplina dedicada à inovação, experimentações audiovisuais no Fonte Hub e muito mais. Além disso, eles terão a oportunidade de conhecer as rotinas de diversos veículos, desde o rádio ao digital, passando pela TV, laboratório de brandend content e até assessoria de imprensa. Os 10 estudantes selecionados para esta edição começam a ter aulas no dia 30 de agosto. As inscrições estão abertas e, para saber mais, é só clicar aqui.

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Curso de Residência debate: polarização é combustível para alastrar fake news

Inscreva-se no Curso de Residência da Rede Gazeta. Acesse o link

Reveja a palestra de lançamento do Curso de Residência da Rede Gazeta

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