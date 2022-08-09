Professores comentam o lançamento do Curso de Residência em Jornalismo

A Rede Gazeta recebeu, na manhã da última sexta-feira (05), estudantes, recém-formados e professores das mais diversas áreas para discutir o tema “Jornalismo: como se proteger das fake news”, com os jornalistas convidados Carolina Morand (Ponto Final CBN) e Thássius Veloso (GloboNews). O evento aconteceu no auditório da empresa, em Vitória, e marcou a abertura das inscrições da 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo, que vai capacitar jovens para o mercado de comunicação e de inovação capixaba e nacional. As inscrições estão abertas até 14 de agosto.
Presencialmente, alunos da Faesa, Multivix, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade de Vila Velha (UVV) marcaram estiveram no lançamento do curso. Marcela Tessarolo, professora de Jornalismo da UVV, considera que a Residência traz uma experiência além da faculdade. “O Curso de Residência é uma complementação importante da formação, principalmente com as novidades deste ano, além de dar uma prévia do dia a dia da redação e dos prazos. Sempre incentivo os alunos da UVV a participarem do processo seletivo e estou sempre em contato com os coordenadores do curso para adequarmos a nossa grade curricular de acordo com o que o mercado demanda”.
Para Renan Faé, professor de Comunicação da UVV e diretor das Rádios da universidade, o que foi visto no lançamento também está sendo debatido dentro das salas de aula. “Muitos pontos importantes foram abordados e coincidiram com que temos falado em sala. A análise sobre o critério pessoal de validação, onde cada um de nós posta, publica e repassa assuntos e temas que coincidem com nossas opiniões, isso pode acabar promovendo fake news. A presença dos alunos em eventos como esse ajuda a conectar a teoria à prática, ainda mais com as falas de jornalistas experientes”, frisa Faé.
Já para a professora de Jornalismo da Faesa, Emília Manente, a oportunidade de conexão entre a academia e o mercado de trabalho é importante. “Fundamental a relação da academia com o mercado de trabalho. Trazer os alunos pra esse tipo de evento é uma possibilidade enquanto faculdade de fazer essa mediação. O Curso de Residência da Rede Gazeta é uma referência há 25 anos pro mercado de trabalho capixaba. Quantos ex-residentes que estão no mercado de trabalho brilhantemente falando. Hoje trouxemos até calouros e alunos de oitavo período pra essa troca. É uma relação também de troca entre os convidados que a Rede traz. Uma oportunidade de se atualizar e manter em dia com o mercado”, acredita.
A 25° edição do Curso de Residência contará com atualizações em sua grade, como uma disciplina dedicada à inovação, experimentações audiovisuais no Fonte Hub e muito mais. Além disso, eles terão a oportunidade de conhecer as rotinas de diversos veículos, desde o rádio ao digital, passando pela TV, laboratório de brandend content e até assessoria de imprensa. Os 10 estudantes selecionados para esta edição começam a ter aulas no dia 30 de agosto. As inscrições estão abertas e, para saber mais, é só clicar aqui.