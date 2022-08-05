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Edição 2022

Assista à palestra de lançamento do Curso de Residência da Rede Gazeta

Os jornalistas Thássius Veloso e Carolina Morand são os convidados especiais para o encontro, que é transmitido diretamente do auditório da empresa

Publicado em 

05 ago 2022 às 09:24

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 09:24

A palestra "Jornalismo: como se proteger das fake news" marca na manhã desta sexta-feira (5) o lançamento da 25ª edição do Curso de Residência e m Jornalismo da Rede Gazeta.  Os jornalistas Thássius Veloso e Carolina Morand são os convidados especiais para o encontro, que é transmitido diretamente do auditório da empresa, em Vitória. As inscrições para o curso estão abertas, inscreva-se clicando aqui
Carolina Morand é apresentadora do programa "Ponto Final CBN" e do podcast "Ao Ponto, de O Globo. Thássius Veloso é jornalista especializado em tecnologia, comentarista da Globo News, da CBN e editor do site TechTudo.

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