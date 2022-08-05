Assista à palestra de lançamento do Curso de Residência da Rede Gazeta

A palestra "Jornalismo: como se proteger das fake news" marca na manhã desta sexta-feira (5) o lançamento da 25ª edição do Curso de Residência e m Jornalismo da Rede Gazeta. Os jornalistas Thássius Veloso e Carolina Morand são os convidados especiais para o encontro, que é transmitido diretamente do auditório da empresa, em Vitória. As inscrições para o curso estão abertas, inscreva-se clicando aqui.
Carolina Morand é apresentadora do programa "Ponto Final CBN" e do podcast "Ao Ponto, de O Globo. Thássius Veloso é jornalista especializado em tecnologia, comentarista da Globo News, da CBN e editor do site TechTudo.