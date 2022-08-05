Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programa aberto

Inscreva-se no Curso de Residência da Rede Gazeta. Acesse o link

Inscrições começam nesta sexta e seguem até o dia 14 de agosto, na plataforma Gupy

Publicado em 

05 ago 2022 às 10:59

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 10:59

Sede da Rede Gazeta em Vitória
Rede Gazeta recebe a partir de hoje as inscrições dos candidatos Crédito: Vitor Jubini
Já estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O programa passa a aceitar as inscrições de estudantes e recém-formados nos cursos técnicos em Multimídia e Rádio e TV, que poderão disputar as 10 vagas abertas em condições de igualdade com os graduandos e recém-graduados em qualquer curso superior. 
O cadastro pode ser feito até o dia 14 de agosto.  Podem participar formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022. Pela plataforma Gupy, o candidato poderá responder ao teste de perfil e ao teste de língua portuguesa e atualidades, que já estarão disponíveis com o cadastro. Acesse o link e garanta o seu nome na disputa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial civil da Narcóticos do ES é suspeito de desviar crack do PCC
Imagem de destaque
50 anos na BR 101: posto de combustível faz história no ES
Imagem de destaque
Para o aniversário da morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados