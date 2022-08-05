Inscreva-se no Curso de Residência da Rede Gazeta. Acesse o link

Já estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O programa passa a aceitar as inscrições de estudantes e recém-formados nos cursos técnicos em Multimídia e Rádio e TV, que poderão disputar as 10 vagas abertas em condições de igualdade com os graduandos e recém-graduados em qualquer curso superior.
O cadastro pode ser feito até o dia 14 de agosto. Podem participar formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022. Pela plataforma Gupy, o candidato poderá responder ao teste de perfil e ao teste de língua portuguesa e atualidades, que já estarão disponíveis com o cadastro. Acesse o link e garanta o seu nome na disputa.