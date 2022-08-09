De A a Z: da inscrição à imersão, o que vai rolar na Residência da Rede Gazeta

Com nova parceira e atualização de atividades para acompanhar e até antecipar tendências na área da comunicação, o 25º Curso de Residência da Rede Gazeta recebe inscrições dos candidatos até o próximo dia 14.
"Estamos preparando tudo para as próximas etapas do processo seletivo. Na última semana, demos o pontapé inicial ao programa, com a palestra inaugural sobre fake news, um assunto muito importante que deve sempre estar no foco de atenção de quem apura a notícia, sobretudo em períodos de campanhas eleitorais como o que estamos vivendo", afirma o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, também coordenador do curso.
Da inscrição à imersão, confira neste guia de A a Z as principais informações sobre o programa da Rede Gazeta que prepara profissionais de comunicação para o mercado de Trabalho.
A
Agosto
Salve a data. Estamos no mês das inscrições para o curso da Residência. Até dia 14 de agosto, você consegue fazer o cadastro. Acesse o link agora.
B
Base27
É a nova parceira desta edição. O curso está antenado com as tendências da comunicação. Haverá a Rota de Inovação, parceria com o hub, que prevê um ciclo de 10h/aula.
C
Candidatura: quem pode concorrer
Estão aptos a participar: formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022. O programa passa a aceitar as inscrições de estudantes e recém-formados nos cursos técnicos em Multimídia e Rádio e TV, além de graduandos e recém-graduados em qualquer curso superior.
D
Dez vagas abertas
É o número de oportunidades para esta 25ª edição.
E
ESG: guarde essa sigla
Atenção para o top de três letras. ESG é o tema deste ano da Residência. Significa Environmental, Social and Governance. Em português, podemos traduzir como meio ambiente, social e governança.
F
Fases das provas
Quando você se inscrever, já poderá fazer a prova que engloba Língua Portuguesa, Atualidades e Conhecimentos Gerais. As provas de redação para os classificados será no dia 16/08. De 23 a 25/08, ocorrerá a entrevista com os 30 finalistas.
G
Gupy
É a plataforma onde as inscrições estão sendo feitas. Já informamos o link, mas não custa nada reforçar. Acesse aqui.
H
Horas de atividade: 400
Prepare-se, pois aulas, oficinas, cursos e oficinas não vão faltar. Carga horária de respeito.
I
Imersão na cobertura eleitoral
Os alunos vão participar da cobertura da Rede Gazeta durante as votações tanto no primeiro turno (02/10) quanto no segundo turno (30/10).
J
Jornalismo de dados
É a temática de uma das oficinas, que será apresentada em três aulas para analisar estatísticas e transformá-las em notícia.
L
Lista de aprovados
Os nomes dos dez novos residentes serão divulgados no dia 26/08 nos canais da Rede Gazeta. O Instagram da empresa, uma das redes que dará a informação, é este aqui.
M
Multimídia, multiplataforma, multiveículos
Durante o período de imersão, os residentes passarão por diversos veículos e setores da Rede Gazeta, entre os quais a TV Gazeta, A Gazeta – Radar, A Gazeta – Núcleo de Reportagens, Em Movimento, HZ, Estúdio Gazeta e CBN Vitória.
N
Nova coordenação
A coordenação deste ano passou para as mãos da Gerência de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, em Eduardo Fachetti.
O
On, sempre
Os residentes vão apresentar quadro para as redes sociais, em formato Reels. Os jornalistas Danilo Meirelles e Vinícius Viana darão aulas sobre produção de conteúdo em diferentes formatos.
P
Podcast volta ao ar
Pelo segundo ano consecutivo, os residentes vão criar, roteirizar e apresentar um podcast. A edição anterior estreou com o tema “diversidade e inclusão” no podcast “Papo Residência”.
Q
Quatrocentos profissionais formados
É o número de pessoas que passaram pela Residência desde 1996 e se prepararam para o mercado de trabalho da comunicação.
R
Rede contra fake news
A inauguração do curso de Residência aconteceu na última sexta-feira (5) com palestra sobre os perigos das fake news e como se proteger delas, tendo como convidados os jornalistas Thássius Veloso e Carolina Morand. A desinformação vai ser abordada também ao longo do programa.
S
Sombra, a nova figura
O Residente Sombra é outra novidade desta edição. Os alunos farão visitas às assessorias de imprensa dos patrocinadores, por quatro dias, com a construção de um conteúdo patrocinado em conjunto ao final do curso.
T
Treinamento audiovisual
É e atividade que estará disponível para os residentes, com produção audiovisual, captação de imagens e edição.
U
Único no ES
O Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta é o primeiro e único no Espírito Santo com estas características: um programa oferecido por uma empresa de comunicação do Estado visando à formação de profissionais de comunicação para o mercado de trabalho local e nacional.
V
Virtual
É a primeira fase do programa, que começa no dia 30/08 e vai até o dia 22/09. Palestra e aulas remotas ocorrerão.
X
Xô, Covid!
Na chegada dos residentes a Vitória para a fase presencial, haverá testagem de Covid-19. Será no dia 19/09.
Z
Zonas de contato
Informe-se sobre as atualizações e novidades do Curso de Residência nas redes sociais e neste endereço: www.agazeta.com.br/residencia.