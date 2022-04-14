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Leonel Ximenes

Condomínios de Vila Velha têm que denunciar violência doméstica

Nova lei determina que síndicos têm até 24h para comunicar o fato às autoridades da segurança pública

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 14:30

Públicado em 

14 abr 2022 às 14:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulheres são vítimas da violência doméstica durante a pandemia
Mulheres são uma das maiores vítimas da violência doméstica Crédito: Divulgação/ Agência Brasil
Os condomínios em Vila Velha serão obrigados a comunicarem aos órgãos competentes a ocorrência ou indício de violência doméstica praticada contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência no interior das unidades ou em suas áreas comuns.
Sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), a lei é de autoria do vereador Devanir Ferreira (Republicanos) e foi promulgada no dia 6 de abril. A nova legislação entra em vigor 60 dias após essa data. Os condomínios deverão afixar cartazes ou placas em seus domínios com o conteúdo da nova legislação municipal.

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Os síndicos e os administradores dos condomínios residenciais serão responsáveis pela comunicação às autoridades de segurança pública no prazo de até 24 horas após a ciência do fato, constando todas as informações que permitam a identificação da vítima e do autor da violência.

FEMINICÍDIOS  CRESCERAM 46% EM 2O21 NO ES

A violência doméstica é um problema urgente em Vila Velha e em todo país. Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) apontam que os feminicídios aumentaram 46% no Estado no ano passado.
Foram 38 casos durante o ano, o que representa um salto de 46,2% em relação a 2020, quando foram registrados 26 crimes. A Grande Vitória tem o maior número de casos absolutos (14). Na Região Metropolitana, o registro de feminicídio subiu 75%, pulando de oito para 14 assassinatos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Segurança Pública Sesp Vila Velha Violência Contra a Mulher Arnaldinho Borgo
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