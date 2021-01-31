AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência contra a mulher

Uma análise sobre violência doméstica e feminicídio

Uma maior efetividade na repressão a violências menores terá necessariamente um impacto significativo na redução dos feminicídios?

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 jan 2021 às 02:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino
O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino Crédito: Divulgação
Nunca foram feitos tantos boletins de ocorrência, instaurados tantos inquéritos por violência doméstica, presos tantos agressores e concedidas tantas medidas protetivas. A uma leitura apressada, isso poderia indicar que o problema está crescendo, mas os constantes investimentos em delegacias e plantões especializados, meios remotos de denúncia e comunicação por outras instituições (hospitais, escolas, centros de atendimento social etc.) indicam que, na verdade, ao menos grande parte disto se deve à diminuição dos casos que não chegavam às autoridades. É impossível, somente a partir dessas estatísticas, cravar uma afirmativa de que a violência doméstica está diminuindo ou aumentando.
Fenômeno parecido, mas autônomo, refere-se à violência doméstica letal. Muitos crimes que há pouco tempo seriam julgados como homicídios comuns passaram a ser qualificados como feminicídio. Essa caracterização tem muito de subjetiva e, portanto, uma mudança de cultura na Polícia, no Ministério Público e no Judiciário pode facilmente explicar o atual aumento dos indiciamentos, denúncias e condenações. Por enquanto, a estatística mais significativa, por ser neutra sob este aspecto, por ser objetiva, é o de homicídios cometidos contra mulheres.

Veja Também

Feminicídio: ES registrou média de 2 mulheres assassinadas por mês em 2020

"Feminicídio é endêmico no Brasil", diz maior entidade da magistratura

Trauma de face é um dos principais indicativos de feminicídio, revela pesquisa

Aqui, encontramos algo muito importante em si mesmo, mas que deve refletir no exame da questão: embora a violência fatal contra mulheres esteja diminuindo no Estado, as afrodescendentes e de menor renda não estão particularmente mais seguras. Se houvesse uma relação direta entre o enfrentamento da violência doméstica em geral e os crimes letais contra mulheres, era de esperar que as reduções fossem igualitariamente distribuídas entre etnias, classes sociais e outros grupos.
Portanto, está a merecer estudos mais aprofundados esse lugar-comum para o qual faltam evidências concretas: uma maior efetividade na repressão a violências menores terá necessariamente um impacto significativo na redução dos feminicídios? Isso parece óbvio, mas é uma afirmativa extraída de um raciocínio abstrato, não do levantamento de dados empíricos e estudos críticos das estatísticas.
Outro item que reforça essa ideia é a tendência de analisar os fatos em retrospectiva: quase todos os feminicídios são antecedidos por episódios de violência não letal, mas o inverso não é necessariamente verdadeiro. Trata-se apenas de uma hipótese muito provável, mas, se quisermos traçar políticas públicas com maior eficácia, é preciso conferir e, mais, quantificar essas correlações. Por outro lado, precisamos compreender claramente porque essas políticas não estão beneficiando as negras e pobres na mesma proporção que as brancas e ricas.

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Função de enfrentar malfeitores armados é das polícias

Tratar a autonomia para PMs por lei complementar é inconstitucional

Dia do ladrão: o que importa não é a gravidade da punição, mas sua certeza

Caso André do Rap: eventuais falhas em lei não devem ser amplificadas

Homicídios cíclicos na guerra do tráfico demandam punição proporcional

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Feminicídio Violência Contra a Mulher Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luna Hardman, Bianca Simões e Neymara Carvalho, atletas de bodyboarding
Wahine 2026 começa preparativos para decisão do mundial de bodyboarding no ES
Richarlison comemora gol pelo Tottenham
Richarlison entra no radar da Juventus e pode deixar o Tottenham, diz jornal italiano
Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre
Red Bull domina 1º treino livre e Verstappen é o mais veloz; Bortoleto é 10º

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados