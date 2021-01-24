Função de enfrentar malfeitores armados é das polícias

Uma arma de fogo pode até livrar você de um problema, só para arrumar outro pior. Crédito: Foto de Derwin Edwards/ Pexels

No imaginário de muitos, seria fácil ao profissional, devidamente treinado, reagir ao assalto e se sobressair devido à sua superioridade técnica, mas tudo estava contra ele, especialmente a surpresa. Outros, igualmente fantasiando sobre o que pode ser feito na fração de segundos que se tem para sacar e atirar, supõem que o advogado poderia ter atirado em um ponto não letal do assaltante, imobilizando-o sem matar.

Polícia Militar do Espírito Santo , exemplarmente treinada no Método Giraldi de Preservação da Vida, tem conseguido evitar disparar quando outros o teriam feito, e ainda, quando não têm escolha, visar pontos específicos do corpo em que realmente se obtém uma imobilização do criminoso com baixa letalidade. Não é por acaso que temos um incide muito menor que outros estados de óbitos em confronto.

Ocorre que, além dessa capacitação excepcional, eles agem ao menos em dupla, ao passo que o advogado estava em desvantagem numérica. E, ao contrário do que acontece nos filmes, a pessoa baleada não cai imediatamente, dura e já fedendo; muitas vezes, mesmo atingido mortalmente, o criminoso ainda consegue descarregar sua arma na vítima. Todavia, é muito possível que não seja imediatamente reconhecida a legítima defesa no caso do advogado, e que este venha a responder por homicídio, tendo um enorme problema a resolver, ainda que no final seja absolvido.

O que esses dois fatos têm em comum? Em primeiro lugar, percebe-se que um dia é da caça, outro do caçador, sendo que geralmente o assaltante é que sai vencendo. Em segundo, porém mais importante, uma arma de fogo pode até livrar você de um problema, só para arrumar outro pior.

O particular, além de raramente treinar tanto quanto um profissional da segurança pública, não está sendo sábio em ter uma arma de fogo com a intenção de se defender de crimes contra o patrimônio. E acaba sendo vítima dessa ideia bastante disseminada de que criminosos deveriam ter morte imediata: no final, ele acaba sendo morto ou matando alguém e precisando provar sua inocência; nos dois casos, de outra forma, apenas teriam sido perdidos alguns pertences pessoais, o caso poderia ser registrado e investigado, mas, principalmente, os cidadãos teriam voltado para as suas casas com vida e sem encrencas.