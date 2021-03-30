Profissionais de beleza no combate à violência doméstica no ES

Salões de beleza são frequentados majoritariamente por mulheres, as maiores vítimas da violência doméstica Crédito: Divulgação

Um projeto de lei, de autoria do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido), quer transformar os profissionais de beleza no Espírito Santo em agentes contra a violência doméstica. Pelo texto do projeto, está prevista a qualificação de cabeleireiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores e outros profissionais da beleza e estética como agentes multiplicadores de informação contra a violência doméstica e familiar.

A iniciativa, batizada como “Profissionais da Beleza Contra a Violência Doméstica”, prevê que o projeto seja executado pelo governo do Estado, em parceria com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Poder Legislativo, que tem uma Procuradoria da Mulher.

“É importante ressaltar que, pelo projeto, esses futuros agentes multiplicadores teriam qualificação sobre a Lei Maria da Penha, os aspectos social, cultural e religioso da violência doméstica e a saúde relacionada a questões de alcoolismo, drogas, doenças sexualmente transmissíveis e transtornos mentais, dentre outras questões que permeiam esse tipo de ação inaceitável”, explicou Bahiense.

A escolha desses profissionais, sejam homens ou mulheres, para difundir esse conhecimento levou em conta o fato de os salões de beleza serem frequentados por um público majoritariamente feminin o, a principal vítima da violência doméstica.

“Estabelece-se uma relação de confiança e não raro confidências são compartilhadas, como de assuntos muito delicados. Nem sempre as vítimas sabem da existência dos Cras [Centros de Referência de Assistência Social], de medidas protetivas ou de ações que possam mudar suas vidas para melhor. Quanto mais informação, melhor”, destaca o parlamentar.