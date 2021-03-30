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Leonel Ximenes

Profissionais de beleza no combate à violência doméstica no ES

Projeto de lei quer mobilizar esses trabalhadores para que sejam agentes de defesa do bom ambiente familiar

Publicado em 30 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Salões de beleza são frequentados majoritariamente por mulheres, as maiores vítimas da violência doméstica
Salões de beleza são frequentados majoritariamente por mulheres, as maiores vítimas da violência doméstica Crédito: Divulgação
Um projeto de lei, de autoria do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido), quer transformar os profissionais de beleza no Espírito Santo em agentes contra a violência doméstica. Pelo texto do projeto, está prevista a qualificação de cabeleireiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores e outros profissionais da beleza e estética como agentes multiplicadores de informação contra a violência doméstica e familiar.
A iniciativa, batizada como “Profissionais da Beleza Contra a Violência Doméstica”, prevê que o projeto seja executado pelo governo do Estado, em parceria com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Poder Legislativo, que tem uma Procuradoria da Mulher.
“É importante ressaltar que, pelo projeto, esses futuros agentes multiplicadores teriam qualificação sobre a Lei Maria da Penha, os aspectos social, cultural e religioso da violência doméstica e a saúde relacionada a questões de alcoolismo, drogas, doenças sexualmente transmissíveis e transtornos mentais, dentre outras questões que permeiam esse tipo de ação inaceitável”, explicou Bahiense.

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A escolha desses profissionais, sejam homens ou mulheres, para difundir esse conhecimento levou em conta o fato de os salões de beleza serem frequentados por um público majoritariamente feminino, a principal vítima da violência doméstica.
“Estabelece-se uma relação de confiança e não raro confidências são compartilhadas, como de assuntos muito delicados. Nem sempre as vítimas sabem da existência dos Cras [Centros de Referência de Assistência Social], de medidas protetivas ou de ações que possam mudar suas vidas para melhor. Quanto mais informação, melhor”, destaca o parlamentar.
Pelo projeto, quem conseguir finalizar a capacitação deverá receber o certificado de multiplicador e os salões de beleza ou estabelecimentos congêneres onde trabalham serão reconhecidos como entidade parceira, por meio do Selo de Certificação “Profissionais da Beleza Contra a Violência Doméstica”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Lei Maria da Penha Violência Contra a Mulher mulher Violência Sexual
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