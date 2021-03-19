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Divórcio

Angelina Jolie relata violência doméstica, e filho testemunha contra Brad Pitt

Segundo site, atriz está disposta a apresentar provas

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:09
Brad Pitt e Angelina Jolie na estreia do filme
Brad Pitt e Angelina Jolie na estreia do filme "World War Z", em Paris Crédito: OLIVIER BORDE/Bestimage/Honopix/Folhapress
O conturbado divórcio de Angelina Jolie, 45, e Brad Pitt, 57, ganhou um novo capítulo. A atriz entrou com um novo processo judicial contra o ex-marido, em que o acusa de violência doméstica.
Segundo uma fonte ouvida pela US Weekly, a avaliação do ator é de que a ação seria uma tentativa de Jolie para usar os filhos do casal como arma no tribunal a fim de permitir que ela possa tirar as crianças de Los Angeles sem a aprovação ou conhecimento dele.
"As crianças sofreram tantos traumas e isso está apenas aumentando, mas está fora do controle de Brad", afirmou a fonte, que nega que o ator tenha agredido os filhos.
O ex-casal tem seis filhos: Maddox, 19, Zahara, 16, Pax, 17, Shiloh, 14, e os gêmeos Knox e Vivienne, 12. O site The Blast noticiou que a Jolie está determinada a apresentar provas da violência, e que os filhos do casal também podem testemunhar no processo.

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Segundo a US Weekly, Maddox já teria dado um depoimento contra o pai nos tribunais. Além disso, de acordo com uma fonte ouvida pelo site, ele quer remover legalmente o sobrenome Pitt, e usar Jolie. A atriz não apoia essa decisão, diz a revista.
Na época do anúncio do divórcio do casal, em 2016, Brad Pitt foi acusado de agredir física e verbalmente Maddox. O incidente teria acontecido enquanto ele, a mulher e os filhos voltavam da França para Los Angeles em um jato particular.
Após ser investigado pelo Departamento da Criança e Serviço Familiar americano, o ator foi inocentado.

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