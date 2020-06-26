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Angelina Jolie fala sobre divórcio com Brad Pitt: 'decisão certa'

Atriz também comentou sobre o relacionamento com os filhos e a diferença na relação com crianças adotadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 19:19

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 19:19

Angelina Jolie na campanha do perfume
Angelina Jolie na campanha do perfume "Mon Guerlain: Notes of a Woman" Crédito: Divulgação
A atriz Angelina Jolie deu um depoimento sobre seu divórcio com o ator Brad Pitt, ocorrido em 2016, e destacou que a decisão se baseou no bem-estar dos seus filhos. Na entrevista, publicada no dia 19 de junho, ela também falou sobre a relação com os filhos e seus atuais projetos de assistência social.
"Eu me separei pelo bem-estar da minha família. Foi a decisão certa. Eu continuo a focar na recuperação deles", comentou Angelina ao ser perguntada sobre o assunto pela edição britânica da revista Vogue. A atriz destacou que seu silêncio sobre o assunto acaba fazendo com que muitos boatos sejam divulgados pela mídia, inclusive sobre os filhos, mas ela diz que eles "sabem a própria verdade".
O anúncio surpresa de divórcio feito por Angelina em agosto de 2016 chocou muitas pessoas, em especial os fãs do casal batizado de 'Brangelina'. Os dois tiveram seis filhos e se casaram em 2014. Pitt contou em uma entrevista em 2017 que após a separação decidiu começar a fazer terapia e parou de consumir álcool.

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Na entrevista Angelina também comentou sobre os benefícios de ter filhos adotados, como os três do casal, e que tê-los envolve "entrar no mundo deles e eles entrarem no meu", e que é importante garantir que crianças adotadas nunca esqueçam suas origens, história e cultura: "É a jornada mais incrível para se compartilhar".
Atualmente a atriz desenvolve diversos trabalhos sociais voltados em especial para refugiados, muitos em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo ela, é importante buscar apoiar os refugiados, afetados pela pandemia do novo coronavírus. "É hora de solidariedade e de entender que os refugiados estão na linha de frente na luta pela sobrevivência e por direitos humanos", explicou Angelina.

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