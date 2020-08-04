Sindicato do ES diz como síndicos devem agir em casos de violência doméstica

Projeto de lei que tramita no Congresso visa tornar obrigatório as denúncias de casos de violência doméstica nos condomínios do país Crédito: Pixabay

O presidente do sindicato, Gedaias da Costa, detalhou como que os condôminos e síndicos devem proceder quando se configurar um caso de agressão e também a quem denunciar.

Gedeias da Costa é presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Esse projeto de lei visa transformar o síndico em uma espécie de canal obrigatório de denúncias de violência doméstica contra, mulheres, crianças, idosos, pessoas portadoras de deficiência e vai um pouco além porque transfere essa responsabilidade para o dono do imóvel, o ocupante e também o inquilino. Dessa forma, todas as pessoas que residem em um apartamento estarão obrigadas a fazerem a denúncia desse tipo de violência, salientou o diretor sobre o projeto que ainda carece de aprovação no Congresso e também da sanção por parte do Presidente Jair Bolsonaro. No Estado, o projeto também aguarda sanção.

Embora possa parecer óbvio, para que ocorra a denúncia é necessário ter ciência de que a violência aconteça, daí a importância em se relatar os casos.

"Aqui em Vitória, a norma municipal prevê registro no livro de ocorrência do condomínio. A norma estadual não faz referência nenhuma disso, assim como a federal. Então fica subentendido que o síndico tenha ciência pelo registro no livro de ocorrências, por informação repassada por um condômino ou até mesmo presenciado o ato em si ao ouvir gritos e outras situações mais graves", especificou.

SÍNDICO TERCEIRIZADOS

Segundo o sindicalista, condomínios que tenham síndicos terceirizados também estão submetidos ao projeto de lei, nesse caso a pessoa jurídica ficará também responsável em prosseguir com as denúncias e encaminhá-las à polícia.

"O síndico, mesmo quando morador, não fica disponível a todo momento nem Está fisicamente no condomínio 24 horas por dia. Então é a mesma situação com prédios que terceirizam esse serviço. Vale lembrar que essa responsabilidade é compartilhada também recairá para todos que residam no apartamento", salientou.

Atualmente o projeto encontra-se em fase de discussão no Congresso. Caso o mesmo entre em vigor, os síndicos deverão formalizar a denúncia em até 48 horas após o conhecimento do fato. As denúncias poderão ser feita por meio do 180, específico para casos de violência contra a mulher, o Disque-Denúncia 181 e também o 190, da Polícia Militar.