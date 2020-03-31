O que os síndicos podem proibir nos condomínios durante a pandemia

Do ponto de vista do morador portador do vírus, cabe a ele tomar todas as providências para não contaminar os demais. Além disso, no nosso entender, esse morador tem a obrigação de avisar o síndico. O síndico, no exercício de sua função, tem a obrigação de comunicar aos demais condôminos para que estes adotem os cuidados preventivos. Aqui, registramos um ponto de atenção: a exposição do morador infectado. Alguns entendem que a exposição desse morador é demasiada, colocando-a posição delicada e constrangedora, não recomendando tal exposição. Se optar por divulgar a informação aos demais condôminos, recomendamos que explique de maneira civilizada, cautelosa e materialmente, ao condômino infectado que o condomínio estará informando o fato aos demais. Se possível, solicite que o condômino infectado assine um termo de ciência e concordância, esse documento evitará futuros problemas jurídicos ao condomínio.