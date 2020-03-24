Advogado faz guia para condomínios com tira-dúvidas sobre coronavírus

Advogado do ES faz guia para condomínios Crédito: Pixabay

Em meio às várias medidas impostas durante a pandemia do coronavírus, a qual trouxe com ela a necessidade de isolamento para proteger, em especial, pessoas nos grupos de riscos da doença, surgem dúvidas sobre como os condomínios devem agir para garantir, internamente, a contenção de casos.

Nesta terça-feira (24), a reportagem de A Gazeta conversou com o advogado especialista em Direito do Consumidor, e também comentarista da rádio CBN, Luiz Gustavo Tardin. O jurista, em conjunto com a sócia Paula Tardin de Castro, editou um guia para condomínios com respostas às dúvidas mais frequentes em tempo de coronavírus.

Em especial, Tardin afirmou que as decisões condominiais não são tomadas sozinhas e que situações de epidemias e pandemias não são sempre previsíveis. O síndico deve aplicar as regras que estão aprovadas na Convenção Condominial, não cabendo a ele inventar regras. Mas a Convenção não prevê como o condomínio deve se comportar diante de uma pandemia. Então a sugestão é que seja convocada uma assembleia geral extraordinária, iniciou.

Para evitar a reunião de muitas pessoas ao mesmo tempo, o especialista traz a possibilidade de convocação da assembleia pelo próprio Whatsapp. Quase todos os condomínios têm grupos no Whatsapp. Pode ficar estabelecido, inclusive, diante das circunstâncias, que a discussão seja feita no próprio grupo. Se os membros puderem ter acesso a um sistema de videoconferência, pode fazer também. Sempre bom avisar nas áreas comuns, para dar ciência a todos, explicou.

"Também existe a possibilidade da assembleia presencial. Neste caso a sugestão é a de que os moradores elejam alguém como procurador. Temos condomínios enormes na Serra, por exemplo, com muitos prédios. Então cada prédio poderia eleger um ou dois representantes, que sentem distantes um do outro, tomando os cuidados para evitar aglomerar. Mas não deve deixar de convocar assembleia, o condomínio precisa se organizar. Na reunião serão debatidas as regras de uso das áreas comuns e privativas" Luiz Gustavo Tardin - Advogado

REGRAS ABUSIVAS

Apesar do cenário de exceção, as medidas decididas em assembleia de condôminos não podem exagerar. Diante disso, Tardin esclarece que são práticas abusivas, por exemplo, a vedação absoluta da área comum e a autorização de que os moradores deixem de fazer os pagamentos devidos. O fato de haver o coronavírus não justifica impedir completamente o uso da área de lazer. O que deve ser feito é criar regras para evitar aglomeração. Além disso, sobre o pagamento do condomínio, é possível haver flexibilidade no prazo, mas não abrir mão da taxa. Além disso, fazer mudança é considerado uma atividade essencial, não podendo ser proibida pelo condomínio, afirmou.

DÚVIDAS FREQUENTES E RESPOSTAS DO ADVOGADO