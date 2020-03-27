Casagrande sinaliza flexibilização para algumas atividades econômicas

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e a vice-governadora, Jaqueline Moraes Crédito: Hélio Filho/Governo do ES

Algumas atividades econômicas que foram suspensas por 15 dias para conter a propagação do novo coronavírus no Espírito Santo poderão ser retomadas no mês de abril. Uma possível flexibilização no comércio foi sinalizada pelo governador Renato Casagrande, durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (27).

"O meu desejo é que a gente possa flexibilizar as atividades econômicas, mas não dá ainda para dizer antes de eu me reunir com minha equipe técnica de saúde e analisar os dados. Na quarta-feira (1º) a gente vai avaliar o que pode ser flexibilizado. Eventos com certeza não e certamente nem escolas. Outras atividades a gente vai conversar" Renato Casagrande - Governador

O retorno de algumas atividades, contudo, só aconteceria após o fim do decreto estadual, que termina no dia 3 de abril. Antes disso, não haverá nenhuma mudança afirma Casagrande.

Até lá, continua proibida a abertura de estabelecimentos de comércio não essenciais, shoppings, academias, além de outras atividades suspensas por decreto estadual. O descumprimento destas medidas cabe punições, que incluem multas, cassação de alvarás e detenção pela polícia.

VIDA NÃO VOLTA AO NORMAL

Para que algumas atividades possam, aos poucos, voltar ao normal, é essencial que as pessoas respeitem a paralisação neste momento, destacou o governador. Isso porque, caso as pessoas voltem a abrir o comércio agora, haverá um aumento dos números de contágio, o que pode atrapalhar os planos do governo.

"Precisamos de um esforço maior nesta reta final. Na Itália, eles incentivaram as pessoas a irem para a atividade econômica antes da hora e um mês depois receberam uma segunda onda de casos, tendo que fechar tudo de novo. Qualquer erro agora pode ser fatal para a economia, mas, antes disso, pode ser fatal para muitas pessoas. Elas podem perder a vida" Renato Casagrande - Governador

Mesmo que as atividades comerciais sejam restabelecidas, a vida das pessoas não voltará ao normal por um bom tempo, alerta o governador. Casagrande pontua que o isolamento social continuará sendo praticado e que é preciso ter responsabilidade para lidar com o momento que estamos vivendo.

As pessoas não poderão voltar a normalidade por um bom tempo, mesmo com as atividades econômicas abertas. Em uma loja, por exemplo, vendedor vai ter que tomar cuidado, seguir os procedimentos de afastamento, de não aglomeração. A gente não pode achar que a vida voltou ao normal, finalizou.

MAIS RECURSOS PARA MUNICÍPIOS

Durante a coletiva, Casagrande também anunciou medidas de repasse de recursos para os cofres dos municípios a partir de abril. Uma delas é a antecipação do pagamento da parcela do Fundo de Assistência Social.

Neste fundo, o governo repassa para os municípios em torno de R$ 45 a 46 milhões por ano, em 3 parcelas. Uma parcela, de R$ 16,8 milhões foi antecipada em fevereiro, devido aos problemas das chuvas, e a segunda parcela, de R$ 16,8 milhões, já será liberada para ser paga agora no início de abril.

"Esse recurso ajuda no atendimento às pessoas mais necessitadas, é destinado a quem está no Cadastro Único (CadÚnico), no Bolsa Família, ou outro critério que a prefeitura adotar" Renato Casagrande - Governador

O governador detalhou ainda que dentro deste Fundo de Assistência Social, há um recurso chamado de "Benefício Eventual", por meio do qual o município pode comprar cesta básica, kit higiene para moradores de rua, auxílio funeral e aluguel social. O governo também vai adiantar a transferência dele.

"Vamos repassar, no mês de abril, mais R$ 3,1 milhões, para que os municípios possam ter recursos para aplicar nesse benefício eventual. Se a crise continuar, vamos passar mais R$ 3,1 milhões em maio, e também em junho, totalizando R$ 9,3 milhões", disse.