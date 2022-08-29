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Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Projeto nacional

Operação Maria da Penha: mais 9 cidades têm ações contra violência doméstica

Além de orientação, vítimas têm disponível delegacia móvel para registrar boletins de ocorrência e solicitar medida protetiva

Publicado em

29 ago 2022 às 16:00
Operação Maria da Penha leva ações de combate à violência doméstica para municípios do Espírito Santo
Projeto orienta mulheres contra violência de gênero Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Projeto “Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e Deam's Itinerante”, que propõe ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e que foi iniciado neste mês de agosto, prossegue em diversos municípios do Estado até o dia 22 de setembro. Nesta terça-feira (30), estará em Santa Maria de Jetibá.
O trabalho faz parte das ações nacionais da Operação Maria da Penha, e os próximos municípios a receberem as atividades são: 
  • 1º setembro - Marechal Floriano 
  • 12 de setembro - Jaguaré 
  • 14 de setembro- Vila Valério 
  • 15 de setembro – Sooretama 
  • 19 de setembro - Afonso Cláudio 
  • 20 de setembro - Mimoso do Sul 
  • 21 de setembro - Cachoeiro de Itapemirim 
  • 22 de setembro - Conceição do Castelo
Coordenado pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), na edição deste ano, o projeto conta com a participação da Patrulha Maria da Penha, da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária (DDHPC) e da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).
De acordo com a titular da DIV-Deam, delegada Cláudia Dematté, o objetivo é trabalhar na prevenção da violência doméstica, orientar e dialogar com a população – mulheres, homens e alunos das escolas do município – sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher
Além da parte de orientação, as vítimas têm disponível a Delegacia Móvel para registrar Boletins de Ocorrência, bem como solicitar medida protetiva
“Ações como essas trabalham na desconstrução da cultura machista ainda existente na sociedade. Por meio desse programa vamos realizar ações itinerantes no interior do Estado para enfrentamento à violência contra a mulher, alcançando também os municípios que não têm Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O objetivo é trabalhar na prevenção dessa violência, bem como aproximar a polícia da população”, afirmou a delegada. 

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OPERAÇÃO MARIA DA PENHA

A Operação Nacional Maria da Penha é comandada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seospi). No Espírito Santo, conta com a coordenação operacional da chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, delegada Cláudia Dematté. 
"O Programa Patrulha Maria da Penha foi instituído por meio da Lei Estadual n° 10.585/2016 e está presente nos 78 municípios do Estado. Seu papel é fiscalizar o cumprimento da Medida Protetiva de Urgência (MPU) e acompanhar a situação dessa mulher. Os militares que atuam na patrulha também fazem a prevenção secundária na tentativa de impedir que ocorram novas violações ou descumprimentos da medida”, disse o major Rone Frederico Coutinho, chefe da Divisão de Direitos Humanos da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária.

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