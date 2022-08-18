Morta pelo ex aos 14 anos, Ana Clara perdeu a mãe por feminicídio também

Ainda bebê, com cerca de 1 ano de idade, Ana Clara Amorim perdeu a mãe Janaína da Conceição Amorim de forma brutal, vítima de feminicídio em 2009. Com 14 anos, ela teve o mesmo fim que a mãe. A adolescente foi assassinada a tiros pelo ex-namorado, Joelson Silva de Souza, de 18 anos, no dia 5 de agosto, em Linhares, no Norte do Estado.
Ana Clara já tinha passado por um período conturbado, foi morar com o namorado, que era agressivo com ela e a proibiu de frequentar a escola. Na última semana, ela decidiu pôr um fim no relacionamento, voltar a morar com a família e a estudar. No entanto, os novos sonhos e planos foram interrompidos.
Ela havia saído de casa para ir a um mercado próximo, no bairro Interlagos, quando foi baleada pelo ex. O rapaz foi preso e autuado em flagrante.
A irmã Luana da Conceição Amorim, de 20 anos, conta que a adolescente estava ouvindo louvor e conversando com uma prima, momentos antes do crime. Ana Clara tinha decidido dar um novo rumo para a vida.
"Ela tinha aceitado Jesus recentemente. Ela já frequentava a igreja, mas começou a se dedicar mais nas últimas duas semanas. Ia ser batizada. Ela queria voltar a estudar, queria muito terminar os estudos. Tanta coisa"
O tio da adolescente, Fábio da Conceição Amorim, de 38 anos, conta que após a morte da mãe, Ana Clara foi morar com os avós. Com 12 anos, ela começou a namorar Joelson e decidiu morar com ele. Segundo Fábio, a família acionou o Conselho Tutelar do município, no ano passado, mas nunca teve retorno do órgão.
“Ela era animada e muito teimosa. Foi morar com ele, mesmo que ninguém da família apoiasse, e ele proibiu ela de estudar. Agora que tinham terminado, ela voltou a morar com a avó e já tinha começado a ver como poderia voltar a estudar”, conta o tio.
RELACIONAMENTO CONTURBADO
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, a motivação do crime seria porque o ex-namorado não teria aceitado o término relacionamento, que ocorreu uma semana antes do assassinato.
Familiares informaram que o relacionamento do casal era conturbado. A adolescente chegou a morar com o namorado e foi agredida por ele. Após o término, Joelson passou a ameaçá-la.
“Ele era muito abusivo com ela. Ele achava que era dono dela. Na família todo mundo era contra, mas ela ficava nervosa se nós falássemos sobre, então a gente respeitava”, conta a irmã.
EX-NAMORADO PRESO
Joelson Silva de Souza, de 18 anos, foi preso horas após o crime, na noite de sexta-feira (5), no distrito de Bebedouro, em Linhares, e autuado em flagrante por feminicídio no distrito de Bebedouro, em Linhares.
O delegado Fabrício Lucindo, da 16 ª Delegacia Regional em Linhares, explicou que além do crime de feminicídio, ou seja, homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher, Joelson pode responder também por estupro de vulnerável, já que o relacionamento entre o suspeito e adolescente começou quando ela tinha menos de 14 anos.