Adolescente é morta a tiros em Linhares e ex-namorado é suspeito

Uma adolescente de 14 anos foi morta a tiros no início da tarde desta sexta-feira (5), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, Ana Clara Amorim havia saído de casa para ir a um mercado próximo quando foi baleada.
Ana Clara chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar informou que o principal suspeito pelo crime é o ex-namorado da adolescente, Joelson Silva de Souza, de 18 anos. O rapaz foi preso na noite de sexta-feira (5), no distrito de Bebedouro, em Linhares, e autuado em flagrante por feminicídio.
De acordo com informações iniciais da PM, a motivação do crime seria porque o ex-namorado não teria aceitado o término relacionamento, que ocorreu há cerca de uma semana. Ana Clara foi atingida por três disparos e socorrida para o Hospital Rio Doce, no município.
Para o repórter Lian Lucas, da TV Gazeta Norte, uma tia e uma prima de Ana Clara, que preferiram não serão identificadas, informaram que o relacionamento do casal era conturbado. A adolescente chegou a ser agredida pelo namorado e, após o término, ele passou a ameaçá-la.
SUSPEITO ESTÁ PRESO
A polícia prendeu o suspeito do crime Joelson Silva de Souza, de 18 anos, na noite de sexta-feira (5), no distrito de Bebedouro, em Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado na manhã deste sábado à Penitenciária Regional de Linhares. A audiência de custódia está marcada para o domingo (7), às 10 horas, na Penitenciária Regional de São Mateus.
O delegado Fabrício Lucindo, da 16 ª Delegacia Regional em Linhares, informou que o crime é investigado como feminicídio, ou seja, homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher, e estupro de vulnerável, já que o relacionamento entre o suspeito e adolescente começou quando ela tinha menos de 14 anos.