Adolescente é morta a tiros em Linhares e ex-namorado é suspeito

Ana Clara Amorim, de 14 anos, foi baleada no início da tarde desta sexta-feira (5) no bairro Interlagos, em Linhares

De acordo com informações iniciais da PM, a motivação do crime seria porque o ex-namorado não teria aceitado o término relacionamento, que ocorreu há cerca de uma semana. Ana Clara foi atingida por três disparos e socorrida para o Hospital Rio Doce, no município.

A Polícia Militar chegou ao local em que a jovem foi baleada, mas a garota não resistiu aos ferimentos

Para o repórter Lian Lucas, da TV Gazeta Norte, uma tia e uma prima de Ana Clara, que preferiram não serão identificadas, informaram que o relacionamento do casal era conturbado. A adolescente chegou a ser agredida pelo namorado e, após o término, ele passou a ameaçá-la.