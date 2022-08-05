Jovem é encontrada ferida na BR 482 após brigar com namorado em Guaçuí

No local, a mulher foi encontrada pela polícia batendo na porta da casa de moradores, pedindo socorro. Ao ser questionada sobre o havia acontecido, ela contou que saiu com o namorado, um homem de 37 anos, e que foram até o município de Dores do Rio Preto, com outra mulher, que não foi identificada, onde encontraram com dono de um prostíbulo.