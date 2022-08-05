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Não lembra o que ocorreu

Jovem é encontrada ferida na BR 482 após brigar com namorado em Guaçuí

Vítima, de 19 anos, pediu socorro e contou para PM e disse que brigou com o namorado dentro do carro quando eles voltavam de um prostíbulo e, depois disso, não se recorda do que aconteceu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 ago 2022 às 13:08

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 13:08

Uma jovem de 19 anos foi encontrada pela Polícia Militar pedindo socorro para moradores perto de uma ponte em Guaçuí, na Região do Caparaó, na madrugada desta sexta-feira (5). Ensanguentada, principalmente na face e nas partes íntimas, ela contou que se lembra apenas de uma briga que teve com o namorado dentro do carro. Sobre o que teria acontecido depois, ela disse não se recordar de mais nada.
Segundo ocorrência da PM, por volta das 4h40, um caminhoneiro acionou militarem dizendo ter visto uma mulher caída na BR 482, após a ponte, sentido Guaçuí - Alegre.
No local, a mulher foi encontrada pela polícia batendo na porta da casa de moradores, pedindo socorro. Ao ser questionada sobre o havia acontecido, ela contou que saiu com o namorado, um homem de 37 anos, e que foram até o município de Dores do Rio Preto, com outra mulher, que não foi identificada, onde encontraram com dono de um prostíbulo.
A vítima contou ainda que ela e o namorado retornaram para a cidade de Guaçuí discutindo no carro e que não se lembra de mais nenhum detalhe. Ela recebeu atendimento dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que identificaram um corte profundo na região perianal e na face da jovem.
Uma testemunha contou à polícia que ouviu gritos de uma mulher batendo em sua porta, pedindo socorro. A Polícia Militar foi até ao bairro Manoel Monteiro Torres, onde o suspeito reside, mas ele não foi localizado.
Na Delegacia de Guaçuí, a informação é de que o caso segue em investigação, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A mulher passaria nesta manhã por cirurgia na Santa Casa do município.

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