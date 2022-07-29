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Suspeito de cometer furtos em comércios de Guaçuí é detido pela polícia

O homem de 25 anos tinha um mandado de prisão em aberto  por roubo. Ele é suspeito de cometer furtos em Guaçuí, alguns deles nos últimos dias
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jul 2022 às 12:49

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 12:49

Suspeito de cometer furtos no comércio de Guaçuí é preso
O suspeito forçava as portas dos estabelecimentos para entrar e praticar os furtos em Guaçuí Crédito: Reprodução/ videomonitoramento
Um homem de 25 anos suspeito de cometer furtos em comércios, foi preso nesta sexta-feira (29) no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Em imagens divulgadas pela Polícia Militar, ele aparece forçando as entradas das lojas e invadindo os locais para praticar os crimes.
De acordo com a PM, havia um mandado de prisão por roubo em aberto contra o suspeito. Em imagens de câmeras de videomonitoramento, ele aparece, no último sábado (23), forçando a entrada da porta de ferro de uma farmácia. Já na quinta (28), ele entra em uma clínica veterinária para furtar. A ação também foi filmada.
Segundo a polícia, o suspeito possui outras seis condenações em crimes diversos, entre eles, três por violência doméstica. O rapaz foi conduzido para a delegacia de Guaçuí e, em seguida, seria encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. O nome do suspeito não foi informado pela polícia. 

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