Homem pede para fazer test drive e some com carro de aposentado no ES

O aposentado acionou a polícia após o suposto comprador desaparecer com o carro dele em Muniz Freire

“Um taxista o trouxe ele até aqui. Até achei que era parente do rapaz. Ele pegou o carro para dar uma volta, disse que pagaria à vista. Eu e o taxista ficamos esperando ele voltar e nada”, contou a vítima.