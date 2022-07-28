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Em Muniz Freire

Homem pede para fazer test drive e some com carro de aposentado no ES

O suposto comprador disse que iria comprar Hyundai i30, avaliado em R$ 40 mil, à vista. Dono do veículo, chamou a polícia após o motorista não retornar com o carro. Caso ocorreu nesta quarta-feira (27)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jul 2022 às 11:01

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 11:01

Viatura da Polícia Militar
O aposentado acionou a polícia após o suposto comprador desaparecer com o carro dele em Muniz Freire Crédito: Carlos Alberto Silva
Um aposentado de 59 anos teve seu carro, um Hyundai i30 2011, levado por um homem após um teste drive. O caso aconteceu em Muniz Freire, na Região do Caparaó, nesta quarta-feira (27). Após 1h30, sem retorno do suposto comprador do veículo, o dono chamou a polícia para registrar o furto.
Segundo o aposentado, ele havia anunciado o veículo por meio de um aplicativo de vendas e o suposto comprador, que se identificou pelo nome de Braian, e que se dizia ser do município de Venda Nova do Imigrante, combinou de ver o carro em Muniz Freire. Por conhecer o taxista que trouxe o suspeito, confiou e o deixou fazer o test drive.
“Um taxista o trouxe ele até aqui. Até achei que era parente do rapaz. Ele pegou o carro para dar uma volta, disse que pagaria à vista. Eu e o taxista ficamos esperando ele voltar e nada”, contou a vítima.
O taxista e o dono do veículo tentaram contato por telefone com o acusado e perceberam que ele já havia bloqueado os dois números. O veículo, de cor preta e placa OCV8F20, e o homem, que seguiram sentido BR 262, não foram mais vistos, nem localizados pela polícia.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à delegacia para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode ajudar na investigação com informações através do Disque Denúncia (181).

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