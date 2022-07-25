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Menina de 10 anos

Homem é preso suspeito de invadir casa e abusar de criança em Castelo

À polícia, ele confessou ter pulado a janela do quarto e se deitado ao lado da menina, e disse não saber que era uma criança. Homem foi autuado por estupro de vulnerável
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jul 2022 às 14:21

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 14:21

Um homem de 25 anos foi  preso na madrugada de domingo (24) por estupro de vulnerável, suspeito de ter invadido uma casa em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e abusar sexualmente de uma menina de 10 anos que dormia na residência. Uma amiga da mãe da menina e outras duas crianças também dormiam no imóvel após uma festa de aniversário.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, após o evento, a menina pediu para dormir na casa dos familiares. No quarto, estavam uma amiga da mãe da vítima, de 30 anos, os filhos dela de 7 e 8 anos, e a menina que foi vítima do abuso.
De acordo com o registro, foi relatado que, durante a madrugada, a mulher ouviu gritos da menina, que dormia sozinha em uma cama de solteiro. Ao acender a luz, flagrou o homem pelado, deitado do lado da vítima – que já estava sem a parte de baixo das roupas. Ao ver a cena, a mulher gritou por socorro, chamando os donos da casa. O suspeito fugiu, empurrando uma moto.
A PM fez buscas na região e localizou o suspeito dormindo no sofá da varanda de uma casa. Na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim ele confessou ter pulado a janela do quarto e se deitado ao lado da menina, e disse não saber que se tratava de uma criança. O homem confirmou que passou a mão no corpo da vítima.
Polícia Civil informou que o suspeito de 25 anos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o sistema prisional. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo.

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