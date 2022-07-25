Homem é preso suspeito de invadir casa e abusar de criança em Castelo

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada de domingo (24) por estupro de vulnerável, suspeito de ter invadido uma casa em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e abusar sexualmente de uma menina de 10 anos que dormia na residência. Uma amiga da mãe da menina e outras duas crianças também dormiam no imóvel após uma festa de aniversário.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, após o evento, a menina pediu para dormir na casa dos familiares. No quarto, estavam uma amiga da mãe da vítima, de 30 anos, os filhos dela de 7 e 8 anos, e a menina que foi vítima do abuso.
De acordo com o registro, foi relatado que, durante a madrugada, a mulher ouviu gritos da menina, que dormia sozinha em uma cama de solteiro. Ao acender a luz, flagrou o homem pelado, deitado do lado da vítima – que já estava sem a parte de baixo das roupas. Ao ver a cena, a mulher gritou por socorro, chamando os donos da casa. O suspeito fugiu, empurrando uma moto.
A PM fez buscas na região e localizou o suspeito dormindo no sofá da varanda de uma casa. Na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim ele confessou ter pulado a janela do quarto e se deitado ao lado da menina, e disse não saber que se tratava de uma criança. O homem confirmou que passou a mão no corpo da vítima.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 25 anos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o sistema prisional. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo.