Homem é preso suspeito de invadir casa e abusar de criança em Castelo

De acordo com o registro, foi relatado que, durante a madrugada, a mulher ouviu gritos da menina, que dormia sozinha em uma cama de solteiro. Ao acender a luz, flagrou o homem pelado, deitado do lado da vítima – que já estava sem a parte de baixo das roupas. Ao ver a cena, a mulher gritou por socorro, chamando os donos da casa. O suspeito fugiu, empurrando uma moto.