Vídeo: onda de assaltos deixa moradores de Cachoeiro assustados

Suspeito desceu da moto e assaltou a mulher que estava na companhia de uma criança Crédito: Reprodução/videomonitoramento

Uma série de roubos a pedestres em plena luz do dia, neste domingo (24), em bairros de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, deixou os moradores assustados e bastante inseguros. Os alvos dos bandidos, que agem em duplas e a bordo de motocicletas, são os celulares das pessoas que encontram.

Em um dos casos, no bairro Vila Rica, câmeras de videomonitoramento flagraram a ação rápida de um dos criminosos. Ele desce da moto ao passar por uma mulher com uma criança, rouba os pertences dela e depois foge com o comparsa na motocicleta.

Próximo ao horário do crime, outro assalto foi registrado, desta vez às 11h20, ao lado da Delegacia da Polícia Federal, no bairro Jardim Itapemirim. Dois indivíduos armados, em uma motocicleta Honda XL, cor preta, roubaram um celular, e uma bolsa com alguns pertences pessoais.

A vítima contou em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, que logo após o crime, chamou a polícia. “Saí pela manhã para ir na casa de minha irmã e fui surpreendida. Recuperei a bolsa, mas fica o medo”, disse a vítima.

No mesmo bairro, ao meio-dia, outra mulher teve o aparelho telefônico levado. Os ladrões, desta vez, estavam a bordo de uma Honda Biz preta.

MAIS CRIMES

Às 11h40, a polícia recebeu a informação de um novo assalto, na Avenida Mauro Miranda Madureira, que fica no bairro Teixeira Leite. Para a PM, a vítima, uma mulher, contou que a dupla de ladrões estava também em uma motocicleta e levaram o celular dela.

Já próximo a um posto de combustíveis, no bairro São Francisco de Assis, outra mulher foi vítima de uma dupla e também teve o telefone levado.

INSEGURANÇA

Sobre a série de assaltos que aconteceram no domingo (24), a Polícia Militar disse que realiza policiamento ostensivo constante em todo o município de Cachoeiro de Itapemirim, mas lembra que o patrulhamento preventivo é dinâmico e não é possível cobrir todo o território simultaneamente.

A PM afirmou ainda que conta sempre com a participação da população para que uma viatura seja acionada imediatamente em casos de suspeita ou de crime em andamento, para que uma unidade mais próxima chegue rapidamente ao local do fato.