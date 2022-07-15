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Vídeo mostra aluna sendo arrastada durante assalto em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, o veículo usado nos crimes e celulares roubados foram localizados em uma casa na noite quinta-feira (14). Horas antes, o Ford Fiesta havia sido usado em crimes pela cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jul 2022 às 11:08

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 11:08

Uma sequência de assaltos assustou moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (14). Em um dos casos, câmeras de segurança gravaram a ação do roubo de celulares de estudantes que saíam de uma escola no bairro BNH. Segundo a Polícia Militar, o veículo usado nos crimes e os aparelhos roubados foram localizados em uma casa no bairro Gilson Carone.
Nas imagens, um dos suspeitos chega a derrubar uma aluna para roubar o celular dela. Ali próximo, outra estudante tem o aparelho também levado por outro ocupante do veículo. A ação é rápida. Eles entram no Ford Fiesta e fogem do local.
Outras ações semelhantes, envolvendo o mesmo carro, com quatro ocupantes, foram informadas a Polícia Militar durante a tarde nos bairros Coramara, Vila Rica, BNH, Rui Pinto Bandeira e Aeroporto. As vítimas, em sua maioria, eram mulheres. Pelo menos 14 casos foram informados à corporação.
Polícia investiga casos de assaltos em Cachoeiro de Itapemirim
Criminosos utilizavam este Ford Fiesta para realizarem os assaltos em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
Após uma denúncia anônima, o veículo foi localizado. Na casa, uma mulher de 19 anos, grávida, disse que o esposo havia estacionado o carro e saído. A polícia fez buscas na residência, encontrou dois celulares roubados e diversos documentos.
Durante a busca, o companheiro fez contato com a mulher e, segundo o boletim de ocorrência, o homem disse para ela assumir o caso, que não iria se entregar e encaminharia um advogado para ela. A mulher foi conduzida a delegacia de Cachoeiro.

"ACHEI QUE ERA UM SEQUESTRO"

Segundo as vítimas, a ação foi rápida e praticada por jovens. Nesta sexta-feira (15), em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro, uma das alunas, contou que ainda está em choque com o crime.
“Foi rápido. Eles abriram as portas e pediram para passar tudo. Me jogou no chão, arranhou minha mão. Outro apalpou minha amiga e achou o celular dela, no bolso de trás. Fiquei paralisada”, contou a aluna.
Outra adolescente vítima da ação dos bandidos relata que ficou muito assustada. “Um deles gritou dizendo que se não conseguissem roubar, era para nos jogar no chão. Tentei ajudar, gritar, mas não conseguia. Quando chegaram e abriram as portas, pensei que era um sequestro. Nem dormi esta noite”, relembrou a garota.

INVESTIGAÇÃO

Sobre a investigação dos caos, a Polícia Civil informou que as vítimas estiveram na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e registraram um boletim de ocorrência de roubo a pessoa em via pública que será encaminhado à Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) para investigação. Até o momento, informaram, nenhum suspeito do roubo foi detido.
A jovem, de 19 anos, conduzida à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. Um dos aparelhos roubados foi restituído à vítima.
A corporação ressalta que a população pode ajudar nas investigações através do Disque-denúncia (181), de forma anônima. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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